Példátlan szankciókkal sújtanák amerikai szenátorok a magyar kormány tagjait, ha nem válunk le az orosz energiahordozókról

Két amerikai szenátor, a demokrata Jeanne Shaheen és a republikánus Thom Tillis olyan kétpárti törvényjavaslatot nyújtott be, amely szankciókat és vízumtilalmat írna elő magas rangú magyar kormányzati tisztviselőkkel szemben, ha azok akadályozzák az Ukrajnának nyújtott támogatást, miközben Magyarország továbbra is orosz olajat és gázt vásárol.

Az FT beszámolója szerint a kezdeményezés neve BLOCK PUTIN Act, és a célja az, hogy az amerikai elnök kötelezően lépjen fel az érintett magyar döntéshozókkal szemben – számolt be a Financial Times.

A javaslat arra reagálna, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök blokkolta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását a márciusi uniós csúcson arra hivatkozva, hogy leállt a Barátság kőolajvezeték. A két szenátor azt is kifogásolja, hogy a magyar kormány továbbra is fenntartja az orosz energiahordozók importját. A szenátusi külügyi bizottság hivatalos közlése szerint

a tervezet nem automatikusan Magyarország egészét, hanem azokat a vezető tisztviselőket célozza, akik egyszerre akadályozzák az Ukrajnának nyújtott segítséget és hozzájárulnak az orosz energiafüggőség fenntartásához.

A hivatalos amerikai szenátusi közlemény alapján a törvényjavaslat azt is rögzítené, hogy Magyarország akkor kerülhetne le a szankciós listáról, ha hiteles, nyilvános és időhöz kötött tervet fogad el az orosz olaj- és gázfüggőség megszüntetésére, és legalább 180 napon át nem akadályozza az Ukrajnának szánt támogatásokat.

Emellett a washingtoni külügy- és pénzügyminisztériumnak külön jelentésben kellene megindokolnia minden esetleges magyar mentességet az amerikai szankciók alól.

A Financial Times szerint az ügy különösen érzékeny pillanatban került napirendre, mert Magyarországon a következő hónapban parlamenti választást tartanak, miközben a lap szerint a Fidesz kampányában központi elem lett az ukránellenes kommunikáció és az orosz energiaimport fenntartásának védelme. A javaslat szövege ugyanakkor nem nevezi meg közvetlenül Orbán Viktort szankciós célpontként, hanem az amerikai adminisztrációra bízná annak meghatározását, hogy pontosan mely magyar tisztviselők felelősek az Ukrajna támogatását akadályozó és az orosz energiafüggőséget fenntartó döntésekért.

Egyelőre nem tudni, hogy a Demokrata és Republikánus Pártok hány tagja támogatná a javaslatot.

