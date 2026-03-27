Putyin kétségbeesett kérésbe ágyazott erős utalást küldött az orosz oligarcháknak: „adományozzatok!”

A lap szerint Putyin csütörtökön zárt ajtók mögött találkozott Oroszország legbefolyásosabb oligarcháival.
A The Bell forrásai szerint az elnök a háború finanszírozásáról és annak folytatásáról beszélt, amelyhez adományokat kért a legvagyonosabb oroszoktól.
Putyin kijelentette, hogy Oroszország addig folytatja a harcot, amíg el nem foglalja a kelet-ukrajnai Donyec-medence még ukrán ellenőrzés alatt álló területeit.
Oroszországban az elnök ilyen kéréseinek nem életbiztosítás nemet mondani, így nem is meglepő, hogy a beszámoló szerint a találkozón Szulejman Kerimov milliárdos 100 milliárd rubel, azaz mintegy 1,23 milliárd dollár felajánlását jelentette be.
A Reuters független forrásból nem tudta megerősíteni az értesülést. Kerimovnak a Föderációs Tanácsban működő irodája munkaidőn kívül nem válaszolt a megkeresésre.
Oroszország kettős szorításban van: az energiaértékesítésből származó költségvetési bevételek csökkennek, miközben a gazdasági lassulás a többi ágazatból befolyó adóbevételeket is visszaveti. A Reuters forrásai a hónap elején arról számoltak be, hogy az orosz kormány az idei büdzsé összes "nem védett" kiadási tételének tízszázalékos csökkentését készíti elő. A végső döntés azonban az iráni háború nyomán emelkedő olajárak alakulásától függ.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
