Rossz hír érkezett Magyarországról, csalódottak az elemzők

A vártnál nagyobb mértékben romlott a magyar munkaerőpiac: a munkanélküliségi ráta februárban tízéves csúcs közelébe emelkedett, miközben a munkanélküliek száma 230–235 ezer főre nőtt. Elemzők szerint a cégek a tartósan gyenge gazdasági környezet és az emelkedő bérköltségek miatt egyre inkább létszámleépítésekkel alkalmazkodnak, és a mutató akár 5 százalékig is felkúszhat idén.

"A várakozásokat felülmúló mértékben emelkedett a munkanélküliségi ráta a KSH legfrissebb munkaerőpiaci statisztikája szerint" – írja friss elemzésében Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza.

Ahogy a Portfolio reggeli elemzése rámutatott: idén februárban hirtelen 10 éve nem látott magasságba ugrott a munkanélküliségi ráta. Az állásvesztőknek ma sokkal nehezebb elhelyezkedni, mint korábban. Az elmúlt negyedévekben sokkal kevesebb az üres álláshely, a nyitott pozíció, vagyis a cégek egyre kevésbé szeretnének felvenni új dolgozókat a kedvezőtlen gazdasági kilátások miatt – emeltük ki az adatok megjelenését követő cikkünkben.

Virovácz Péter szerint úgy néz ki, hogy a vállalatok jóval hamarabb kezdtek el alkalmazkodni a béroldali költségnyomáshoz, mint azt előzetesen várni lehetett. "A munkanélküliségi ráta 2026 februárjában 4,8 százalékra emelkedett a modellbecslés szerint. Eközben a hivatalos, háromhavi mozgóátlagos felmérés még magasabb, 4,9 százalékos rátáról számol be. Így mindkét mutató esetében érdemi emelkedésről és a munkaerőpiaci helyzet tendenciózus romlásáról beszélhetünk" – fejtette ki Virovácz. A hivatalos mutatók alapján mindez azt jelenti, hogy tízéves csúcsra ugrott a munkanélküliségi ráta.

A munkanélküliek száma már 230–235 ezer fő körül van, ami szintén 2016 első fele óta nem látott magas szám.

A részleteket böngészve, a havi adatok alapján azt látni, hogy miközben folytatódott a munkaképes korú népesség fogyása, addig a gazdaságilag inaktívak száma is jelentősebben (mintegy 20 ezer fővel) zsugorodott. Ezúttal azonban mindez a gazdasági aktivitás növekedésével párosult, hiszen közel 14 ezer fő került vissza aktív munkakeresésbe. Nagyjából ezen csoport fele el is tudott helyezkedni, míg másik fele a munkanélküliek táborát növelte. Ezek alapján tehát maga a munkanélküliségi ráta részben technikai hatás miatt emelkedett, de a munkanélküliségi létszám tízéves rekordja mindenképpen árulkodó – fogalmaz az elemző.

Virovácz Péter hozzátette, a foglalkoztatotti létszám pedig továbbra is négy és fél éves mélypontja közelében van. A munkaerőpiac csúcspontjához képest (amelyet 2022 közepére datálhatunk) a népességfogyás következtében mára már 150 ezer fővel kevesebb a munkaképes korú lakosság. Eközben a munkanélküliek száma körülbelül 82 ezer fővel emelkedett a hivatalos háromhavi átlagot mérő adatok alapján.

"A munkaerőpiac az arányszámok szerint alapvetően továbbra is feszes, de azért érezhető egy trendszerű, mostanra felgyorsuló romlás. A demográfiai helyzet mérsékli az elérhető munkaerő számát, miközben a vállalatok egy bő három éve stagnáló gazdaságban próbálják kigazdálkodni az érdemben emelkedő bérköltségeket.

Úgy tűnik, hogy 2026 elejére fogytak el a tartalékok és kezdődtek meg a jelentősebb racionalizálások.

Az elbocsátások száma tovább növekedhet, amennyiben a közel-keleti háború érdemben tovább rontja a gazdasági kilátásokat és az üzleti bizalmat a különböző csatornákon érkező költségsokkokon keresztül (energia és alapanyagok ára, ellátási gondok)" - részletezi a közgazdász.

"Előre tekintve a munkaerőpiac kínálati oldalán nem várunk érdemi változást a jövőben. Demográfiai fordulat nem körvonalazódik, miközben a dráguló munkaerő és az ismét bizonytalanná váló gazdasági kilátás tovább apaszthatja a munkaerőpiaci keresletet. A friss adatok fényében az ING Bank tovább rontja az idei évi munkaerőpiaci prognózisát. A korábbi előrejelzés szerint 4,6 százalék körül ingadozó munkanélküliségi rátára lehetett számítani. Ám a gyenge évkezdet és a romló gazdasági kilátások miatt nagyobb a valószínűsége, hogy akár 5 százalékig is felkússzon a mutató" – zárul a prognózis.

Balog-Béki Márta, az MBH Bank közgazdásza szerint egészen az iráni háború kirobbanásáig idén jobbak voltak a konjunkturális kilátások a tavalyinál, így bízhattunk abban, hogy ez idővel majd segítheti a foglalkoztatást. "A háború okozta bizonytalanság és a megemelkedett energiaárak okozta gyengébb gazdasági teljesítmény ugyanakkor elodázhatja a munkaerőpiac stabilizálódását" - tette hozzá.

A munkaerőpiacra alapvetően később fejthet ki hatást a Közel-Keleten kialakult helyzet.

A gáz- és olajárak emelkedése a növekvő vállalati rezsiköltségek és szállítási költségek miatt helyezhetnek nyomást a vállalatokra. Ilyen helyzetben a költségcsökkentés egyik eszköze lehet a munkaerőcsökkentés, vagy a részmunkaidős foglalkoztatás szélesebb körű alkalmazása – emelte ki Balog-Béki Márta. "Mivel a világkereskedelem szempontjából is az lenne kedvező, ha a kőolaj- és gázellátás zavartalanul működne, így azt gondoljuk, hogy valamiféle megállapodásra még azelőtt van esély, hogy ezek a tényezők érdemi hatást fejtsenek ki a hazai munkaerőpiacra" – vélekedett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images