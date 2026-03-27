Teljesen eltemették őket, politikai krízis van, mégis kimászik az adóssághegy alól Európa káoszmestere

Franciaország a vártnál jobban teljesítette a 2025-re kitűzött költségvetési hiánycsökkentési célját:

az államháztartási deficit a GDP 5,1 százalékára mérséklődött az egy évvel korábbi 5,8 százalékról, miközben a kormány 5,4 százalékos céllal számolt.

Az Insee pénteken közzétett adatai szerint ez érdemi mozgásteret adhat a kormánynak egy olyan időszakban, amikor az iráni háború következményei, az emelkedő olajárak és az inflációs nyomás ismét megnehezíthetik a költségvetési konszolidációt.

A kedvező adat politikailag is fontos siker Sébastien Lecornu miniszterelnök számára, aki hónapokon át küzdött azért, hogy a 2026-os költségvetést át tudja vinni a megosztott parlamenten anélkül, hogy elődeihez hasonlóan megbukna.

A mostani adat azért is számít megkönnyebbülésnek, mert Franciaország költségvetési hitelessége az előrehozott 2024-es választások óta többször is megkérdőjeleződött, ami leminősítésekhez és a francia állampapírok hozamemelkedéséhez vezetett.

David Amiel költségvetési miniszter szerint a 2025-ös eredmény azt mutatja, hogy a kormányzati erőfeszítések működnek, ugyanakkor az 5,1 százalékos hiány még mindig túl magas, ezért nem lehet hátradőlni. A 2026-os költségvetés 5 százalékos hiánycélt tűzött ki, és a mostani kedvező bázis alapján ennek elérése reálisabbnak tűnik.

A hiány a vártnál gyorsabban szűkült, mert a francia adóbevételek növekedése felgyorsult, miközben a kiadások emelkedésének üteme lassult.

Ezzel együtt az államadósság tovább nőtt: a GDP 115,6 százalékára emelkedett a 2024-es 112,6 százalékról.

A BNP Paribas egyik vezető közgazdásza szerint a 2025-ös jobb teljesítmény növeli annak esélyét, hogy a francia kormány nemcsak teljesíti, hanem akár túl is teljesíti a 2026-os 5 százalékos hiánycélt, részben azért, mert a gyorsuló infláció az adóbevételeket is felfelé húzhatja.

A pozitív fejlemény ugyanakkor egy új, kedvezőtlen európai környezetben érkezik. Az iráni háború miatt emelkedő energiaárak ismét rontják a növekedési és költségvetési kilátásokat, és más nagy euróövezeti országokban, például Németországban és Olaszországban is nő a költségvetési elmaradás kockázata.

A francia kormány egyelőre óvatos, nem akarja gyorsan átírni a makropályát, mert a Banque de France és az Insee legfrissebb értékelése szerint a növekedés még mindig közel lehet a 2026-os büdzsében szereplő 1 százalékhoz.

Roland Lescure pénzügyminiszter szerint azonban minden olajár-sokk egyszerre csökkenti a bevételeket és növeli a kiadásokat; a kormány számításai szerint egy tartós 10 dolláros olajáremelkedés ugyan 200 millió euró pluszbevételt hozhat, de 800 millió euró többletkiadást is okozhat. Emiatt Párizs egyelőre nem akar széles körű üzemanyag-támogatásokat vagy adócsökkentést bevezetni, legfeljebb célzott segítséget fontolgat az autóval munkába járók számára, és minden új támogatást más kiadások visszavágásával ellensúlyozna.

