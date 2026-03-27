Tíz éve nem volt ilyen magas a munkanélküliség Magyarországon!

Már több mint egy éve lassan csökkenő trendben mozog a foglalkoztatás Magyarországon, eddig azonban a munkanélküliségben csak mérsékelt mozgás látszott. Idén februárban azonban hirtelen 10 éve nem látott magasságba ugrott a munkanélküliségi ráta.

Télen is morzsolódott a foglalkoztatottak száma Magyarországon, miután sem a demográfiai helyzet, sem a gazdaság ciklikus trendje nem mondható kedvezőnek. December és február között 4 millió 623 ezer fő dolgozott a KSH adatai szerint, ez 66 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon (tehát közmunkások és átmenetileg külföldön dolgozó magyarok nélkül) 4 millió 439 ezer fő dolgozott, mely 87 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől.

Ahogy a fenti ábrán látható, a foglalkoztatottak száma 2021 óta nem volt ilyen alacsony.

Az elmúlt hónapokban arról írtunk, hogy bár a foglalkoztatás több mint egy éve csökken, ez egyelőre a munkanélküliséget nem igazán lökte meg. Egészen mostanáig. A friss adatok szerint ugyanis a munkanélküliségi ráta hirtelen megnőtt.

A munkanélküliek átlagos száma 236 ezer fő volt, amely 22 ezer fővel meghaladta az egy évvel ezelőttit. A munkanélküliségi ráta 4,9% volt, 0,5 százalékponttal több, mint az előző év azonos időszakában.

Ilyen magas, 4,9%-os munkanélküliségi ráta utoljára 2016 tavaszán volt.

Ha a közmunkásokra is munkanélküliként tekintünk, akkor 6,3% körüli munkanélküliségi ráta adódik. Összességében tehát elmondható, hogy bár a téli hónapok szezonálisan gyengébbek, az elmúlt időszakban jelentős mértékben megnőtt a munkanélküliség. Eddig elsősorban azt lehetett látni, hogy a romló demográfiai helyzet, vagyis a munkaképes korú lakosság létszámának csökkenése meglátszott a foglalkoztatási számokban, most viszont már arról van szó, hogy elkezdődtek a leépítések is Magyarországon.

Mostanra tehát már egyre távolabb kerülünk a 4% alatti, teljes foglalkoztatást tükröző adatoktól, ami a Covid-válság időszakától eltekintve jellemezte a 2017 és 2023 közötti időszakot.

Ami a részleteket illeti, a férfiak esetében a munkanélküliek száma 125 ezer, a nőknél 111 ezer főt tett ki.

A munkakeresés átlagos időtartama 11,9 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 37,2%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 5,7 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől.

A 4–11 hónapja munkát keresők aránya 7,2 százalékponttal 28,2%-ra nőtt,

miközben a több mint egy éve munkát keresők aránya érdemben nem változott, 34,6% volt.

A munkanélküliség növekedése összefüggésben van a hosszabb ideje (4–11 hónapja) munkát keresők arányának növekedésével.

