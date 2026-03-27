Történelmi mélypontra esett a születésszám

Az utóbbi néhány hónapban megállt a születésszám meredek csökkenése Magyarországon, ám a friss februári adat ismét visszaesést hozott. A tél utolsó hónapja szezonálisan is alacsony gyerekszámot szokott hozni, a két hatás együttesen azt jelenti, hogy soha olyan kevés gyerek nem született Magyarországon, mint most. Eközben az Otthon Start Program elkezdte növelni a házasodási kedvet.

2026 februárjában 5333 gyermek született, 6,0%-kal, 339-cel kevesebb, mint egy évvel korábban - jelentette a KSH. Az előző hónapokban megállt a születésszám meredeken csökkenő trendje, igaz, továbbra is a mélypont közelében mozgott. Az új adat azonban új történelmi mélypontot jelent,

sosem születetett egy hónapban ennyire kevés gyerek Magyarországon.

Mint látható, a februári adat szezonálisan igazítva is visszaesést jelent az előző hónaphoz képest, de az új historikus mélyponthoz fontos adalék, hogy a tél végén hagyományosan kevés gyerek jön a világra. Messzebbről nézve egyelőre inkább az látszik, hogy a 2023-2025-ös nagy zuhanás után stagnál a gyerekvállalás.

Az élveszületési arányszám 4 századdal volt kisebb, mint egy éve, és összességében azt jelzi, hogy továbbra is alacsony a gyerekvállalási kedv.

Jó hír viszont, hogy februárban 8,1%-kal, 896-tal kevesebben haltak meg az egy évvel korábbinál. A téli hónapokban ez a mutató alapvetően járványfüggő, a mostani hullám kisebb volt, mint a megelőző két évben, ez az oka a kisebb halálozásnak.

Erősödik a házasodási kedv: 2456 pár kötött házasságot, 20%-kal, 415-tel több, mint egy évvel korábban. Az élénkülés fél éve kezdődött, ezért minden bizonnyal összhangban van az Otthon Start Program bevezetésével. Bár a jogosultsághoz nem szükséges a házasság, az igénylés a legtöbb élethelyzetben egyszerűbb házaspárok esetében. Szeptember óta 2754-gyel több házasságkötés történt, mint egy évvel korábban a hasonló időszakban, ez 16%-os növekedést jelent.

A közelmúltbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy a házasságkötések számának alakulása nincs szoros összefüggésben a gyerekvállalással, egyszerűen a támogatásokhoz való hozzáférhetőség függvényében alakul. Például a 2019 és 2022 között megfigyelt házasodási hullámhoz sem tudunk termékenységi ráta emelkedést kötni.

A népmozgalmi adatokból következő természetes fogyás februárban 4865 fő volt. Erre a számra a kevesebb halálozás jobban hatott, mint a kisebb születésszám, ezért éves összevetésben kisebb csökkenést látunk, mint tavaly (5422 fő).

