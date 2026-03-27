Újabb csapadékhullám és viharos szél csap le Magyarországra: térképen, hol várható a legzordabb időjárás

Az ég az ország nagy részén borult marad. A Dunántúlon a tartós esőzés fokozatosan délnyugat felé húzódik, és veszít az erejéből.

Délután azonban a déli tájakat egy újabb csapadékhullám éri el.

Ezzel szemben az északkeleti és keleti megyékben időnként felszakadozhat a felhőzet. Ezeken a területeken jóval kisebb a csapadék esélye, így többnyire száraz marad az idő, legfeljebb elszórt záporok alakulhatnak ki.

A szél szinte mindenhol megerősödik.

Az északi, északkeleti légmozgás a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik, a nyugati peremvidéken pedig kifejezetten erős széllökésekre is számítani kell. A hőmérsékletben hatalmas lesz a kontraszt. Nyugaton napközben is alig éri el az 5 fokot a hőmérséklet. Ezzel szemben az ország keleti harmadában 15 foknál is melegebb lesz, a határvidéken pedig a csúcsérték a 20 fokot is megközelítheti.

Forrás: HungaroMet

