Újabb csapadékhullám és viharos szél csap le Magyarországra: térképen, hol várható a legzordabb időjárás
Újabb csapadékhullám és viharos szél csap le Magyarországra: térképen, hol várható a legzordabb időjárás

Kettészakad az ország mai időjárása. A Nyugat-Dunántúlon viharos széllel, tartós esővel és 5 fok körüli maximumokkal már a telet idézi az időjárás, addig keleten akár 20 fok is lehet, jóval kevesebb csapadékkal - írja a HungaroMet.

Az ég az ország nagy részén borult marad. A Dunántúlon a tartós esőzés fokozatosan délnyugat felé húzódik, és veszít az erejéből.

Délután azonban a déli tájakat egy újabb csapadékhullám éri el.

Ezzel szemben az északkeleti és keleti megyékben időnként felszakadozhat a felhőzet. Ezeken a területeken jóval kisebb a csapadék esélye, így többnyire száraz marad az idő, legfeljebb elszórt záporok alakulhatnak ki.

A szél szinte mindenhol megerősödik.

Megjött a döntés: így alakulna holnap a benzin ára

Példátlan szankciókkal sújtanák amerikai szenátorok a magyar kormány tagjait, ha nem válunk le az orosz energiahordozókról

Történelmi mélypontra esett a születésszám

Az északi, északkeleti légmozgás a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik, a nyugati peremvidéken pedig kifejezetten erős széllökésekre is számítani kell. A hőmérsékletben hatalmas lesz a kontraszt. Nyugaton napközben is alig éri el az 5 fokot a hőmérséklet. Ezzel szemben az ország keleti harmadában 15 foknál is melegebb lesz, a határvidéken pedig a csúcsérték a 20 fokot is megközelítheti.

HungaroMet hőmérsékleti térkép
Forrás: HungaroMet

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Trader

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Ez is érdekelhet
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken
Bedőlt hitelek: itt a történelmi rekord, emberemlékezet óta nem látott ilyet az ország
Kiderült, hogy miért függesztették fel a 100 milliárdos napelemes akkumulátoros programot
