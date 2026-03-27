Váratlan csavar a friss jelentésben: a háború teljesen átírta, mi vár a pénztárcánkra a következő években

Az Európai Központi Bank (EKB) fogyasztói felmérése szerint az euróövezet lakosságának inflációs várakozásai még mérséklődtek az Irán elleni amerikai–izraeli háború kitörése előtt. Az azóta megugró energiaárak azonban alapjaiban változtatták meg a kilátásokat.

Az EKB fogyasztói várakozásokra vonatkozó felmérése (Consumer Expectations Survey) alapján a következő 12 hónapra, valamint a három évre előretekintő medián inflációs várakozások egyaránt 2,6-ról 2,5 százalékra csökkentek. Ezzel szemben az ötéves várakozások 2,3 százalékon stagnáltak.

A központi bank ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a válaszok 97 százalékát még a február 28-án kirobbant háború előtt gyűjtötték be.

A konfliktus kitörése óta az EKB az energiaárak elszabadulása miatt jelentősen megemelte inflációs előrejelzéseit. Számos friss felmérés romló fogyasztói várakozásokra és gyorsuló áremelkedésre utal.

A jegybank legoptimistább alappályája szerint is 3 százalék fölé emelkedhet az infláció csúcsa, míg a kedvezőtlenebb és súlyosabb forgatókönyvek ennél jóval magasabb és tartósabb árnövekedéssel számolnak.

Forrás: Reuters

