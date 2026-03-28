Egy egész kamionnyi csokoládé tűnt el nyomtalanul Európában
Tizenkét tonna KitKat csokoládészelet tűnt el Európában, miután tolvajok eltérítették a szállítmányt fuvarozó kamiont - közölte a Nestlé.

A svájci élelmiszeripari óriásvállalat tájékoztatása szerint a jármű Közép-Olaszországból indult útnak. A fuvar célja az volt, hogy a gyártó új termékcsaládját eljuttassa a különböző európai piacokra, a végső célállomás pedig Lengyelország lett volna.

A kamion azonban soha nem érkezett meg.

A járműnek és a rajta lévő 413 793 darab csokoládészeletnek azóta sincs nyoma.

A Nestlé egyelőre azt sem árulta el, hogy pontosan hol veszett nyoma a rakománynak.

A KitKat márka képviselői egy külön közleményben jelezték, hogy az eltűnt édességek egyedi tételszámmal nyomon követhetők. Aki beolvassa az ellopott termékek azonosítóját, automatikus utasításokat kap a vállalattal való kapcsolatfelvételhez.

Bár értékeljük a bűnözők kivételes ízlését, tény, hogy a rakománylopás egyre súlyosbodó probléma minden méretű vállalkozás számára

- hangsúlyozta közleményében a vállalat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Dominic Lipinski/Bloomberg via Getty Images

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

