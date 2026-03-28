Életbe lépett a vészforgatókönyv: csúcson üzemel a kulcsfontosságú kőolajvezeték

A Közel-Keleten kialakult fegyveres konfliktus gyakorlatilag elvágta az öböl menti olajtermelők fő exportútvonalát, a Hormuzi-szorost. A háború előtt ezen a szakaszon napi mintegy 15 millió hordó kőolaj haladt át.

Szaúd-Arábia válaszul aktiválta vészforgatókönyvét, és a stratégiai jelentőségű vezetéken keresztül a Vörös-tengerhez irányítja az exportot.

Jelenleg tankerflották vették célba Janbu kikötőjét, ami a globális kőolajellátás szempontjából létfontosságú mentőövet jelent. Iparági források szerint a Janbun keresztül bonyolított nyersolajexport elérte a napi 5 millió hordót. Emellett a királyság napi 700-900 ezer hordónyi finomított kőolajtermék kivitelét is biztosítja ezen az útvonalon.

A vezetéken átáramló 7 millió hordóból napi 2 milliót a szaúdi finomítók dolgoznak fel. A janbui útvonal azonban csak részben képes pótolni a Hormuzi-szoros lezárása okozta kínálati kiesést, hiszen a szoros kapacitásának alig felét képes kiváltani.

Ennek ellenére a megkerülő útvonal az egyik fő oka annak, hogy az olajárak nem emelkedtek a korábbi kínálati sokkok idején tapasztalt válságszintekre.

