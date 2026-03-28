  • Megjelenítés
Gazdaság

Életbe lépett a vészforgatókönyv: csúcson üzemel a kulcsfontosságú kőolajvezeték

Portfolio
Szaúd-Arábia teljes kapacitáson üzemelteti a Hormuzi-szorost megkerülő kelet-nyugati kőolajvezetékét. Ezen keresztül napi 7 millió hordó olaj áramlik a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjébe. A lépés részben ellensúlyozza a Perzsa-öböl fő kiviteli útvonalának kiesését - jelentette a Bloomberg.

A Közel-Keleten kialakult fegyveres konfliktus gyakorlatilag elvágta az öböl menti olajtermelők fő exportútvonalát, a Hormuzi-szorost. A háború előtt ezen a szakaszon napi mintegy 15 millió hordó kőolaj haladt át.

Szaúd-Arábia válaszul aktiválta vészforgatókönyvét, és a stratégiai jelentőségű vezetéken keresztül a Vörös-tengerhez irányítja az exportot.

Jelenleg tankerflották vették célba Janbu kikötőjét, ami a globális kőolajellátás szempontjából létfontosságú mentőövet jelent. Iparági források szerint a Janbun keresztül bonyolított nyersolajexport elérte a napi 5 millió hordót. Emellett a királyság napi 700-900 ezer hordónyi finomított kőolajtermék kivitelét is biztosítja ezen az útvonalon.

A vezetéken átáramló 7 millió hordóból napi 2 milliót a szaúdi finomítók dolgoznak fel. A janbui útvonal azonban csak részben képes pótolni a Hormuzi-szoros lezárása okozta kínálati kiesést, hiszen a szoros kapacitásának alig felét képes kiváltani.

Még több Gazdaság

Fájdalmas térképet közöltek Magyarországról: ebből még nagy probléma lehet

Így rajzolta át az iráni háború a globális gazdasági térképet

Coffee badging és minimál hétfő? – Trendi buzzwordök, amelyek fontos munkaerőpiaci jelenségekre mutatnak rá

Ennek ellenére a megkerülő útvonal az egyik fő oka annak, hogy az olajárak nem emelkedtek a korábbi kínálati sokkok idején tapasztalt válságszintekre.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Melyik országot sújtja leginkább az energiaválság?

„Mindenki tisztában van azzal, hogy ezt nem sokáig bírja el a rendszer” – Kőolajkrízis Magyarországon?

Megérkezett a javaslat: rekordmennyiségű olajjal fojtanák el a globális pánikot, de súlyos ára lehet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken
Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton
Barátság vezeték: meglepő jelentést tettek az EU-s tényfeltáró delegációról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility