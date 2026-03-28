Ez vár ránk a hétvégén: hatalmas erővel söpör végig a szél Magyarországon

A hétvégén változékony, szeles és gyakran csapadékos időre kell számítani Magyarországon, bár a HungaroMet előrejelzés szerint vasárnap már több lesz a napsütés országszerte. A hőmérséklet tekintetében jelentős kontraszt alakul majd ki az országban: keleten kellemes, tavaszias meleg várható, nyugaton kifejezetten hűvös időre van kilátás.

A HungaroMet szombat reggeli Facebook-bejegyzésében közölte, hogy jelentős széllökésekre kell készülni a nap folyamán.

A reggeli órákban a Balaton környékén volt, ahol a 90 kilométert is meghaladta a szélsebesség.

Időjárás szombaton

Szombaton nagyrészt felhős lesz az ég az országban. Helyenként azonban hosszabb időre is felszakadozhat a felhőzet. Egy rövid szünetet követően délutántól ismét egyre több helyen ered el az eső. Estére már szélesebb körben kell csapadékra számítani. Az északi, északkeleti szél országszerte erős marad, amit a Nyugat-Dunántúlon viharos széllökések is kísérnek.

A nappali felmelegedés kettéosztja az országot.

A nyugati és délnyugati tájakon mindössze 8 és 13 Celsius-fok között alakul a csúcshőmérséklet, ezzel szemben az északkeleti határvidéken akár 14-20 Celsius-fokig is melegedhet a levegő. Késő estére pedig 6 és 11 fok közé hűl az idő.

Időjárás vasárnap

Vasárnap már barátságosabb arcát mutatja az időjárás, országszerte több órára kisüt a nap. A Dunántúl nyugati felén azonban továbbra is maradhatnak tartósabban felhős területek. Bár több lesz a napsütés, a nap folyamán elszórtan kialakulhat egy-egy futó zápor.

A szél a hét utolsó napján sem csillapodik, sőt, a Dunántúlon ismét viharossá fokozódhat. Napközben a levegő országszerte 13 és 19 fok közé melegszik fel. A borongósabb nyugati tájakon viszont 13 fok alatt marad a hőmérséklet.

