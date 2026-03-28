  • Megjelenítés
Fájdalmas térképet közöltek Magyarországról: ebből még nagy probléma lehet
Gazdaság

Portfolio
Hiába a hét második felében érkező mediterrán ciklon, az ország jelentős részén nem hullott a vártnak megfelelő mennyiségű kevés csapadék. A Weather on Maps elemzése szerint a szombat reggelig csak a Kisalföld egy részén és a Dráva mentén közelítette meg a 3 nap alatt lehullott csapadék az egy átlagos hónap mennyiségét.
AgroFood 2026
A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker
Információ és jelentkezés

A meteorológiai szakblog beszámolója szerint szárazabb volt az elmúlt pár nap, mint ahogy arra számítani lehetett.

Ma reggelig csak a Kisalföld egy részén, illetve a Dráva mentén közelítette meg a 3 nap alatt lehullott csapadék az egy átlagos hónapnak megfelelő mennyiséget. Ez mindenképpen kevesebb, mint amivel a modell-forgatókönyvek számoltak

- írja elemzésében a Weather on Maps.

időjárás-eső-előrejelzés-csapadék
Kép forrása: Weather on Maps

A közzétett, háromnapos csapadékösszeget ábrázoló térképen az is látszik, hogy

Még több Gazdaság

Életbe lépett a vészforgatókönyv: csúcson üzemel a kulcsfontosságú kőolajvezeték

Így rajzolta át az iráni háború a globális gazdasági térképet

Coffee badging és minimál hétfő? – Trendi buzzwordök, amelyek fontos munkaerőpiaci jelenségekre mutatnak rá

az Alföld egyes területein egyáltalán nem hullott csapadék.

A szakemberek szerint a ciklon, a megszokott módon, visszakanyarodik majd az országra kelet felől, így a hétvége folyamán még van rá esély, hogy az egyébként rendkívül száraz Alföldi régió is kapjon egy kis esőt.

A HungaroMet legutóbbi agrometeorológiai elemzésében arról számolt be, hogy az alföldön nagy területen lenne szükség a csapadékra, az elmúlt 30 napban ugyanis messze a sokéves átlag alatt alakult a csapadékösszeg.

csapadékösszeg-hungaromet-szárazság
Az elmúlt 30 nap csapadékösszegének eltérése a sokéves átlagtól 2026. március 25-ig (mm). Kép forrása: HungaroMet
Kapcsolódó cikkünk

Ez vár ránk a hétvégén: hatalmas erővel söpör végig a szél Magyarországon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken
Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton
Barátság vezeték: meglepő jelentést tettek az EU-s tényfeltáró delegációról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility