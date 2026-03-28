Fájdalmas térképet közöltek Magyarországról: ebből még nagy probléma lehet

A meteorológiai szakblog beszámolója szerint szárazabb volt az elmúlt pár nap, mint ahogy arra számítani lehetett.

Ma reggelig csak a Kisalföld egy részén, illetve a Dráva mentén közelítette meg a 3 nap alatt lehullott csapadék az egy átlagos hónapnak megfelelő mennyiséget. Ez mindenképpen kevesebb, mint amivel a modell-forgatókönyvek számoltak

- írja elemzésében a Weather on Maps.

Kép forrása: Weather on Maps

A közzétett, háromnapos csapadékösszeget ábrázoló térképen az is látszik, hogy

az Alföld egyes területein egyáltalán nem hullott csapadék.

A szakemberek szerint a ciklon, a megszokott módon, visszakanyarodik majd az országra kelet felől, így a hétvége folyamán még van rá esély, hogy az egyébként rendkívül száraz Alföldi régió is kapjon egy kis esőt.

A HungaroMet legutóbbi agrometeorológiai elemzésében arról számolt be, hogy az alföldön nagy területen lenne szükség a csapadékra, az elmúlt 30 napban ugyanis messze a sokéves átlag alatt alakult a csapadékösszeg.

Az elmúlt 30 nap csapadékösszegének eltérése a sokéves átlagtól 2026. március 25-ig (mm). Kép forrása: HungaroMet

