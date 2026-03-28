Hiába van egekben az energiaár, az Egyesült Államok csak önti a pénzt, hogy méginkább akadályozza a termelést

A Financial Times értesülései szerint az amerikai belügyminisztérium (Department of the Interior) több, tengeri szélenergia-koncesszióval rendelkező vállalattal is tárgyalásokat folytat. A mintát a TotalEnergies vállalattal hétfőn kötött megállapodás jelenti. A francia olajcéggel kötött megállapodás értelmében a vállalat egymilliárd dolláros koncessziós költségét megtérítik,
ezt az összeget pedig a TotalEnergies olaj- és gázprojektekbe fekteti be.
Az Oceantic Network nevű tengeri szélenergia-ipari szervezet élesen bírálta a lépést. Sam Salustro, a szervezet alelnöke szerint az adófizetők pénzéből akadályozzák a fejlesztéseket. Rámutatott arra is, hogy
az energiaárak az egekben járnak, miközben más tengeri szélerőművek már most is megbízható és megfizethető áramot biztosítanak.
A stratégiaváltás nem véletlen, hiszen a kormányzat korábbi, jogi alapú próbálkozásai vegyes eredményeket hoztak. Bár a BP és a japán JERA közös Beacon Wind projektjét tavaly októberben sikerült leállítani, más esetekben kudarcot vallottak. Az Ørsted, a Dominion Energy és az Equinor ellen nemzetbiztonsági okokra hivatkozva kiadott munkaleállítási végzéseket a bíróságok rendre felfüggesztették.
Az Egyesült Államok partjainál jelenleg 43 aktív tengeri szélenergia-koncesszió van érvényben. Ezek között akadnak olyan beruházások is, amelyek
már előrehaladott építési fázisban tartanak, vagy már áramot is termelnek.
Ilyen például az Ørsted Revolution Wind elnevezésű beruházása, illetve a Dominion Energy virginiai projektje is. Az érintett jogtulajdonosok között van a német RWE, amely 2022-ben 1,1 milliárd dollárt fizetett egy New York-i partszakasz előtti területért. Szintén érintett az Invenergy, amely négy koncesszióval rendelkezik a keleti és a nyugati parton.
A megállapodások megkötése ugyanakkor nem mindenhol zökkenőmentes. Az Invenergy és az RWE jelentős gázberuházásokat is tervez az Egyesült Államokban, így náluk könnyebben összeállítható egy, a TotalEnergies-éhez hasonló csomag. A portugál EDP és a francia Engie viszont kifejezetten megújuló energiára fókuszáló vállalatok, amelyek nem hajthatnak végre fosszilis befektetéseket.
Szívesen elfogadnák a kompenzációt, és keresnének valamilyen kiutat, de a Totallal ellentétben nem tudnak fosszilis beruházást ígérni cserébe
- fogalmazott egy névtelenséget kérő forrás.
A már előrehaladott állapotban lévő projektek esetében azonban más a helyzet. Az Equinor vezérigazgatója, Anders Opedal szerint az Empire Wind projekt már több mint 60 százalékos készültségi fokon áll, így nem biztos, hogy egy kormányzati ajánlat egyáltalán releváns lenne számukra.
Az RWE vezérigazgatója, Markus Krebber nem kívánta kommentálni az esetleges washingtoni tárgyalásokat. Annyit azonban megjegyzett, hogy tapasztalatai szerint egyetlen kormányzattal szemben sem bölcs döntés harcolni az energiapolitika alapkérdéseiben.
Németországban rákényszerítettek minket az atomenergiából való kilépésre, amiért kompenzációt kaptunk. A szénből való kiszállásért is kártérítésben részesültünk. Most pedig itt kapnak kompenzációt a tengeri szélenergiából való kiszállásért
- nyilatkozta a Financial Timesnak.
A globális alapkezelők trendi fejlesztései
Vízkeleti Sándor írása.
Fegyverek, ipar és stagfláció: Így omlott össze a német eufória egyetlen hónap alatt
Kinek mit intézett a szövetségese.
Nagyon furcsa jelenséget produkált egy üstökös: még sosem láttak ilyet a csillagászok
Meglepő folyamatot tártak fel.
Egy egész kamionnyi csokoládé tűnt el nyomtalanul Európában
Tanácstalan a gyártó.
Megállapodást kötött Ukrajna több közel-keleti hatalommal
Megosztják a védelmi tapasztalataikat.
Sokkoló részletek derültek ki az évszázad legnagyobb európai áramszünetéről
A tökéletes vihar, amely sötétségbe borította Ibériát.
Életbe lépett a vészforgatókönyv: csúcson üzemel a kulcsfontosságú kőolajvezeték
Ez sem biztos, hogy elég lesz.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az átrendeződő viszonyokhoz való alkalmazkodásra fókuszáltak. Több elemzés foglalkozott azza
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Meta - kereskedés
2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
10 éves csúcson a munkanélküliség. Hogyan védekezhetnek a magyarok a jövedelmük kiesése ellen?
A KSH statisztikái alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett. Ilyen magas értéket utoljára 216 tavaszán lehetett látni. De mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesz
Tőzsdei őslények: a túlélés tanulságai
Betekintés egy panoptikumba: az adásban három őskövület, Szabó László, Korányi G. Tamás és Karagich Isvtán beszélget egy negyedik őskövület társaságában a korai sikertörténeteikről
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre sz
10 éve nem láttunk ilyen pocsék adatot a magyar gazdaságban
Túl vagyunk a foglalkoztatási csúcson.
„Ez jogilag nonszensz” – Mit csinál Magyarország az ukrajnai gázvezetékekkel?
Több kérdést is felvet a friss rendeletcsomag.
Concorde: Ezek lehetnek a legjobb befektetési stratégiák 2026-ban
Nagy Bertalan privátbanki üzletfejlesztési igazgatót kérdeztük.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.