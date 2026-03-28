Hiába van egekben az energiaár, az Egyesült Államok csak önti a pénzt, hogy méginkább akadályozza a termelést
A Trump-kormányzat új stratégiát alkalmaz a tengeri szélerőművek ellehetetlenítésére. Ahelyett, hogy jogi úton próbálná leállítani a beruházásokat, inkább pénzügyi megállapodásokkal veszi rá a fejlesztőket a koncessziós szerződéseik visszaadására, akár úgy is, hogy kifizetik minden, generálódó veszteségüket. Cserébe azt várják tőlük, hogy fosszilis energiahordozókba fektessenek be - számolt be a Financial Times.

A Financial Times értesülései szerint az amerikai belügyminisztérium (Department of the Interior) több, tengeri szélenergia-koncesszióval rendelkező vállalattal is tárgyalásokat folytat. A mintát a TotalEnergies vállalattal hétfőn kötött megállapodás jelenti. A francia olajcéggel kötött megállapodás értelmében a vállalat egymilliárd dolláros koncessziós költségét megtérítik,

ezt az összeget pedig a TotalEnergies olaj- és gázprojektekbe fekteti be.

Az Oceantic Network nevű tengeri szélenergia-ipari szervezet élesen bírálta a lépést. Sam Salustro, a szervezet alelnöke szerint az adófizetők pénzéből akadályozzák a fejlesztéseket. Rámutatott arra is, hogy

az energiaárak az egekben járnak, miközben más tengeri szélerőművek már most is megbízható és megfizethető áramot biztosítanak.

A stratégiaváltás nem véletlen, hiszen a kormányzat korábbi, jogi alapú próbálkozásai vegyes eredményeket hoztak. Bár a BP és a japán JERA közös Beacon Wind projektjét tavaly októberben sikerült leállítani, más esetekben kudarcot vallottak. Az Ørsted, a Dominion Energy és az Equinor ellen nemzetbiztonsági okokra hivatkozva kiadott munkaleállítási végzéseket a bíróságok rendre felfüggesztették.

Az Egyesült Államok partjainál jelenleg 43 aktív tengeri szélenergia-koncesszió van érvényben. Ezek között akadnak olyan beruházások is, amelyek

már előrehaladott építési fázisban tartanak, vagy már áramot is termelnek.

Ilyen például az Ørsted Revolution Wind elnevezésű beruházása, illetve a Dominion Energy virginiai projektje is. Az érintett jogtulajdonosok között van a német RWE, amely 2022-ben 1,1 milliárd dollárt fizetett egy New York-i partszakasz előtti területért. Szintén érintett az Invenergy, amely négy koncesszióval rendelkezik a keleti és a nyugati parton.

A megállapodások megkötése ugyanakkor nem mindenhol zökkenőmentes. Az Invenergy és az RWE jelentős gázberuházásokat is tervez az Egyesült Államokban, így náluk könnyebben összeállítható egy, a TotalEnergies-éhez hasonló csomag. A portugál EDP és a francia Engie viszont kifejezetten megújuló energiára fókuszáló vállalatok, amelyek nem hajthatnak végre fosszilis befektetéseket.

Szívesen elfogadnák a kompenzációt, és keresnének valamilyen kiutat, de a Totallal ellentétben nem tudnak fosszilis beruházást ígérni cserébe

- fogalmazott egy névtelenséget kérő forrás.

A már előrehaladott állapotban lévő projektek esetében azonban más a helyzet. Az Equinor vezérigazgatója, Anders Opedal szerint az Empire Wind projekt már több mint 60 százalékos készültségi fokon áll, így nem biztos, hogy egy kormányzati ajánlat egyáltalán releváns lenne számukra.

Az RWE vezérigazgatója, Markus Krebber nem kívánta kommentálni az esetleges washingtoni tárgyalásokat. Annyit azonban megjegyzett, hogy tapasztalatai szerint egyetlen kormányzattal szemben sem bölcs döntés harcolni az energiapolitika alapkérdéseiben.

Németországban rákényszerítettek minket az atomenergiából való kilépésre, amiért kompenzációt kaptunk. A szénből való kiszállásért is kártérítésben részesültünk. Most pedig itt kapnak kompenzációt a tengeri szélenergiából való kiszállásért

- nyilatkozta a Financial Timesnak.

