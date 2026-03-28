Így rajzolta át az iráni háború a globális gazdasági térképet

Érzékeny szakaszához érkezett az iráni konfliktus. Tisztában voltunk vele, hogy Irán nagy kiterjedésű ország, amelyet földrajzi helyzete (Hormuzi-szoros), nukleáris programja, fegyverarzenálja, valamint szilárd és szívós rezsimje megkerülhetetlen geopolitikai tényezővé tesz. A katonai célpontok támadását az energia-infrastruktúrákra mért légicsapások váltották, ami egyre nagyobb világgazdasági kiszámíthatatlanságot idéz elő. Az „Epic Fury”-nek nevezett amerikai hadművelet epikusnak epikus, de kimenetele „fury” helyett egyelőre fura. A piacokat is befolyásoló Trump-ultimátumok, a krónikus szorongás a szoros miatt, a rakéta- és nukleáris infrastruktúra felszámolása, a „diplomácia vs. boots on the ground” kérdése, a Kharg sziget, a Báb el-Mandeb és a sótalanító állomások sorsa még bekavarhatnak, miközben a világot már a stagfláció szellemével riogatják.

Az amerikai–izraeli hadműveletek negyedik hete után úgy tűnik, hogy a már megszokott erőfitogtatások mellett nem kerültünk közelebb a válság megoldásához, sőt immáron két fronton folynak a harcok (Irán és Libanon). Az amerikai és izraeli érdekek már nem teljesen konvergálnak: Trump a gyors lezárásban, Netanjahu viszont az októberi választások miatt a feszültség fenntartásában lehet érdekelt (az izraeliek 74 százaléka úgy gondolja, hogy az izraeli miniszterelnök sikeresen fejezi be a háborút). Az iszlamista rezsim határozottan ellenáll, sőt egyre jobban növeli a háború árát, fokozva a globális gazdasági bizonytalanságot és feszültséget.

A konfliktus jelenlegi, „megrekedt” szakaszában egyre inkább kifizetődő lenne a felek számára a diplomáciai aktivitás, illetve a közös párbeszéd elindítása. Az elmúlt hetekben a háttérben több szereplő is jelentkezett közvetítőként. A legújabb hírek alapján a brit, katari és egyiptomi diplomaták mellett Törökország, Pakisztán, valamint Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is a háttérben próbált – közvetlen tárgyalások hiányában – közvetíteni az amerikai és az iráni fél között.

Nagy előrelépés lenne, ha nem képtelen felvetések és követelések jelentenék a béke biztosítékát.

Irán megtartaná középhatalmi befolyását a térségben (magának követelve a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzést és az áthaladásból származó logisztikai bevételt), továbbá a régióban lévő amerikai támaszpontok bezárása mellett el akarja érni a szankciók feloldását, és vaskos jóvátételre is igényt tartana.

Az USA követelése az, hogy Irán hagyjon fel a rakétaprogramjával és az urándúsítással, a meglévő nukleáris létesítményeket számolja fel, szülessenek fegyverellenőrzési megállapodások a térség országaival, valamint várják a terrorista szervezetek (Hezbollah, Hamasz, húszik) finanszírozásának megszüntetését is.

Az Öböl menti államokat előzetesen nem figyelmeztették a háború kirobbanására, most csalódottan tapasztalják az ellenük irányuló rakéta- és dróntámadásokat. Ennek ellenére – legfőképp Szaúd-Arábia – tárgyalásos úton próbálták elérni a katonai akciók azonnali befejezését. A legnagyobb gazdasági és infrastrukturális károkat az Egyesült Arab Emirátusok, Katar, Kuvait és Bahrein szenvedték el, de az iraki rakéták és drónok Szaúd-Arábiát és végül Ománt sem kímélték (az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) országai eddig több mint 400 ballisztikus rakéta és ezer drón kilövésével szembesültek).

Ezen országok nem érdekeltek a konfliktusba való belépésben, de komoly veszteségeket szenvednek el. Az iszlamista rezsim ugyanis kifejezetten az energetikai infrastruktúrát vette célba. A gazdasági károk mellett azonban a legnagyobb veszteség az emberek biztonságérzetének megingása, ami hosszú távon komoly hatással lehet a társadalomra. Ennek helyreállítása rendkívül időigényes és körülményes folyamat, miközben a jövőbeli befektetésekhez elengedhetetlen a bizalom és a békés környezet.

Az iráni káoszstratégia elérte a célját

Irán regionális eszkalációs stratégiája részben valósult meg, elsősorban saját válaszreakcióin keresztül. Egyelőre szerencsére "hivatalosan" senki nem kívánt belépni a konfrontációba. A Pasdaran (Forradalmi Gárda) elérte célját, amikor sikerült kineveztetnie Modzstaba Hameneit, aki bár a vallási és szellemi vezetők szemében komoly kétségeket vetett fel, azóta – egyes értesülések szerint – egy súlyos bombázás következtében kritikus állapotba került. Ezzel magukra haragították a teokratikus állam vezetőit.

A Forradalmi Gárda most, hogy elérte célját, gyakorlatilag átvette Irán teljes irányítását. Katonai akciókkal és geopolitikai döntésekkel sikerült olyan világgazdasági turbulenciákat generálnia – alapvetően az energiaárak növekedésével – amelyek hatása egyre inkább az európai kontinensen is érezhető. Sejthető volt, hogy a Hormuzi-szoros esetleges részleges lezárása komoly logisztikai és gazdasági problémákat okozhat, ami már a gyakorlatban is megmutatkozott.

Váratlanul támadták meg a szomszédos országok amerikai érintettségű vagy energetikai infrastruktúráját. A támadások meglepően pontosak voltak, ami mögött sejthető némi orosz közreműködés is, ám nem teljesen összehangoltak. Érdemi válaszlépések viszont egyelőre nem várhatók, annak ellenére sem, hogy Irán szavahihetősége már sérült. A monarchiák kimondatlanul is titkon abban reménykednek, hogy a háború folytatódik, és az iráni helyzet végérvényesen megoldódik.

Bár az iráni vezetés nem ismerte el, múlt héten rakétákat indított a Diego Garcia-szigeten található brit–amerikai katonai támaszpont ellen. A támadás sikertelennek bizonyult, de ez egy erős üzenet volt az Egyesült Államoknak és a világnak: bebizonyították, hogy rendelkeznek olyan ballisztikus rakétákkal, amelyek hatótávolsága nem kétezer, hanem legalább négyezer kilométer. Ez a fejlemény katonai szempontból teljesen átértékeli az iráni rakétaarzenált, ugyanis ezekkel többek között európai fővárosokat is elérhetnek.

Az iszlamista rezsim belső feszültségei

Az utóbbi hetek eseményei arra utalnak, hogy Iránban némi belső megosztottság kezdhet kibontakozni. A rezsim kívülről stabilnak tűnhet, de a Forradalmi Gárda politikai és gazdasági ereje, valamint a társadalom feletti ellenőrzése egyre nagyobb elégedetlenséget szül. Az izraeli erők folyamatosan célba veszik a vezetőket: Ali Laridzsáni legfőbb nemzetbiztonsági vezető és politikus (korábban az ország közigazgatását vezette) és Szolejmáni, a Baszidzs erők (félkatonai szervezet, amely az iráni társadalom ellenőrzését végzi) parancsnoka is célponttá vált.

Ezzel az izraeli támadások erőt adhatnak a rendszerváltó erőknek, miközben a belső politikai ellenállás is új impulzusokat kaphat. Továbbá, az izraeli erők elkezdték felszámolni a rendőrség által felügyelt ellenőrző pontokat, ami szintén bátorítást adhat a belső politikai ellenállásnak. A korábban elképzelhetetlennek tartott belső erőkkel történő rezsimváltásra most már valamivel nagyobb esély mutatkozik.

Irán számára a változás elengedhetetlen nemcsak a belső gazdasági krízis kezelésére, hanem a súlyos környezeti kihívások (vízhiány, légszennyezés, talajsüllyedés) megoldására is. A vízellátás problémája különösen akut, és a háború további szakaszában súlyos hatással lehet a többi Öböl menti államra is, mivel a sótalanító berendezések akár célponttá is válhatnak az egymás ellen irányuló csapásokban. Egy váratlan amerikai szárazföldi művelet megjósolhatatlan folyamatokat generálna, vélhetően nagyobb kohéziót és összefogást teremtene az iráni társadalomban a külföldi agresszorral szemben.

Az iráni rezsim belső repedései azonban nem korlátozódnak a határokon belülre; a regionális proxy-háborúk, mint a libanoni helyzet, szintén új szakaszba léptek: Libanonban, amelyet már több hónapja magára hagytak, a harcoló felek között kizárólag Macron próbál közvetíteni. A központi, reguláris hadsereg nem tényező, mivel az amerikai és izraeli döntések alapján nem lett megerősítve, így a Hezbollah rakétakilövő tevékenysége továbbra is napirenden van. Az izraeli hadsereg szárazföldi akcióval próbál véglegesen leszámolni az északról érkező milícia veszélyeivel, miközben a másik fronton nagy csapásokat mért az iráni haditengerészet rakéta- és aknagyártó létesítményére, valamint a ballisztikus rakétákat előállító objektumokra és légvédelmi rendszerekre. Ez is mutatja, hogy talán korai és túlzott optimizmus volt a háború megnyerését szétkürtölni.

Hormuzi-szoros

Trump felhívása, hogy összefogásra van szükség a Hormuzi-szoros felszabadításáért, bár tisztában volt a szoros stratégiai szerepével, valójában inkább a „tudtam, de nem sejtettem” elgondolásnak ad helyet. Az ember talán már rémeket lát, miközben folyamatosan próbálja összekapcsolni az eseményeket, de az iráni helyzet valójában az ukrán konfliktussal kísértetiesen hasonló aspektusokat kezd felvonultatni (a konfliktust hivatalosan katonai műveletnek és nem háborúnak nevezi Washington) – bár eltérő végkifejletre számíthatunk. Mindkét nagyhatalom vezetője győzelemért kiált, de a végső kimenetel számos függő kérdéstől függ. Ez a párhuzam akár sorsszerű összekapcsolódást is sugallhat közöttük.

Amennyiben a helyzetet nem sikerül rövid távon rendezni, a Trump-adminisztráció által választott gazdaságpolitika (Mar-a-Lago Accord) veszélybe kerülhet, ami komoly következményekkel járhat a politikai jövőjére nézve.

Lehet, hogy már most azon tűnődik, hogy a novemberi választások megnyerése szinte bevehetetlen várnak tűnik, és hogy a harmadik mandátumról való lemondás fájdalmas megnyugvással, talán kényszerűen történik.

A háború mostani szakaszában felmerült a Kharg-szigeten található, Irán olajexportját biztosító stratégiai infrastruktúra megtámadása (több ezer tengerészgyalogos bevetése), de ez végső csapásként is értékelhető. Az irániak ütőkártyája továbbá a jemeni húszi lázadók bevonása és a Bab-el-Mandeb tengerszoros lezárása lehet. Egy ilyen forgatókönyv mélyen érintené az európai érdekeket, ezért a jelenleg EUNAVFOR ASPIDES elnevezésű tengeri védelmi művelet – amely olasz parancsnokság alatt zajlik – a konfliktus kiterjedése esetén valószínűleg nem zárkózhatna el a katonai eszközök használatától.

Gesztus Putyinnak

Oroszország gesztusként kapta a harminc napra szóló embargó-felfüggesztést, így valóban jobb áron szabadulhat meg attól a 124 millió hordó kőolajtól, amelyet az árnyékflotta szállít. Az amerikai engedmény lehetőséget ad arra, hogy Oroszország az eddigi diszkont árak helyett jelentős felárral értékesítse fekete aranyát. Ez jól mutatja, hogy az energiaátmenet még csak szavakban valósult meg, és valószínűleg a szénhidrogének legalább a következő tíz-tizenöt évben velünk maradnak.

Nem tudni, Kína mire készül

Ha megvalósult volna a március végi pekingi csúcstalálkozó az USA és Kína között, melynek új időpontja május közepe, több téma – például a kínai követelések – valószínűleg szóba kerültek volna. Kínának nem biztos, hogy őszinte a mosolya, látva az utóbbi három hónap geopolitikai felfordulásait. Az amerikai kormányzat, amely a kőolajpiacok befolyásolását célozza meg, zűrzavart okozott Ázsiában. Ráadásul a világrend összekuszálása gátolja a kereskedelmet, amelyben Kína a legerősebb versenyző.

Kína azonban figyelemmel szemléli amerikai partnerének közel-keleti vergődését, és arra számít, hogy a háború lezárása érdekében felmerülhet a közreműködése. Ez különösen az iráni rezsim jobb belátásra térítésére vonatkozhat, ami növelhetné Kína nemzetközi tekintélyét. Ettől függetlenül a védővámok mérséklése és a ritkaföldfémek exportja lehetnek a jövőbeni találkozók központi témái.

Katonai szempontból kínai fellépés nem várható, mivel még legalább 8-10 évre van szükség ahhoz, hogy Kína komolyan felvehesse a versenyt az amerikai haderővel. Remélhetőleg inkább a békés egymás mellett élést választják, mivel a kooperációnak jelenleg nagyobb esélye van, mint a fegyveres konfrontációnak. A kérdés az, hogy Európának és Oroszországnak milyen szerepet szánnak ebben a folyamatban.

Az igazi elrettentő hatás a nukleáris arzenál

Kína figyelmes szemlélője a külpolitikai folyamatoknak, és a felfüggesztett kapcsolatait az észak-koreai rezsimmel a képzett orosz diplomáciai és gazdasági közeledés hatására gyorsan átgondolta. Sőt, már anyagi gesztusokat is tehetne.

Továbbra is domináns tényező az atombomba, és az ukránok ezt saját bőrükön érzik. Ők korábban jelentős nukleáris arzenállal rendelkeztek, de lemondtak róla, míg az oroszok stratégiai érzékkel gondoskodtak arról, hogy Észak-Korea komoly fenyegetést jelentsen szomszédaira.

Az öreg kontinens

Bár Európa jöhet ki a legrosszabbul a kirobbantott konfliktusból, jelenleg nem képes meghatározó tényezővé válni a világpolitikai porondon zajló konfliktusok kezelésében.

Ennek következtében inkább elhatárolódni próbál, és semlegesebb szerepet kíván magának. A Hormuzi-szorosban veszteglő tankerek és kereskedelmi hajók „kiszabadítását” az ENSZ égisze alatt kívánták megoldani, ami megnyugvást adhat azoknak, akik a háború kitörése óta a nemzetközi jog hiányát és a helyzet rendezetlenségét kifogásolják.

A konfliktus elsősorban regionális jellegű, azonban a Hormuzi-szoros részleges blokádjának globális gazdasági hatásai vannak. Jelenleg az idő kulcsfontosságú tényező, és mint tudjuk, az idő pénz, amit a piacok egyre drágábban mérnek. Egyre biztosabb, hogy minél tovább tartanak a harcok, annál több szokatlan vagy korábban nem alkalmazott intézkedésre lesz szükség a gazdasági károk csökkentése érdekében.

Az Egyesült Államokat is negatívan érintik az energiaárak emelkedése, de Európát nemcsak az árak növekedése, hanem a beszerzési források szűkülése is sújtja.

Az Európai Unió két fronton küzd ezzel a kettős problémával, és a reagálás egyelőre nagyon lassúnak tűnik. Egyes elemzők szerint a Közösség még két-három hónapig képes olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek mérsékelhetik az energiaárak emelkedését. Ezt követően azonban rendkívüli döntésekre lesz szükség – például a monetáris politika terén –, hogy enyhítsék a közelgő recessziós hatásokat, amelyek tovább súlyosbítanák a már stagnáló gazdaságot.

Amennyiben az energiaárak nem csillapítódnak, az Európai Központi Bank végső esetben kénytelen lehet kamatot emelni az inflációs nyomás enyhítésére. Ha figyelembe vesszük, hogy a vállalkozások még mindig nem heverték ki az ukrán-orosz háború okozta energiaválságot, egy újabb, hasonló tartós krízis véglegesen megpecsételhetné a nagy energiaigényű szektorok sorsát. Ebben a helyzetben Európa nehezen kerülhetné el a stagflációt, ráadásul az iszlamista rezsim fennmaradása is tartós instabilitást jelentene a térségben.

Az atlanti kapcsolatok normalizálásának lehetősége

Tekintettel arra, hogy a konfliktus kimenetele bizonytalan, a közeledő negatív gazdasági forgatókönyv elkerülése érdekében talán érdemes lenne megfontolni Trump felhívását, és katonai segítséget nyújtani a Hormuzi-szoros „felszabadításához”. Ahogy az amerikai elnök is hangsúlyozta, az európai kormányok nemleges válasza tovább fokozhatja a már meglévő feszültségeket az európai-amerikai kapcsolatokban.

Emellett Európán belül is fokozódhatnak a feszültségek, amelyeket Kína a háttérből indukálhat. Az USA nehéz helyzetbe került, mivel érezhető a kiút-stratégia teljes hiánya. Trump kénytelen volt elhalasztani a március végére tervezett pekingi útját, mivel gyengébb pozícióban léphetett volna fel kínai partnere előtt. Sőt, rá kellene bírnia Hszi Csin-pingt, hogy segítsen meggyőzni az iráni rezsimet a Hormuzi-szoros megnyitásáról, ami végső soron amerikai diplomáciai vereségként is értékelhető lenne.

Az orosz szankciók felfüggesztése helyett a Hormuzi-szorost érintő katonai akcióban való részvétel fejében Washington kedvezményes olaj- és gázbeszerzéseket is biztosíthatna európai partnereinek, ami nemcsak javítana az atlanti kapcsolatokon, hanem a Kínával szembeni fellépést is erősíthetné.

A címlapkép illusztráció.