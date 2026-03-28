Tíz éve nem volt ennyi munkanélküli Magyarországon - Tényleg nagy a baj?

Hajszál híján 5%. Utoljára 2016-ban volt olyan magas a munkanélküliségi ráta, mint most. Miért épp most kezdtek leépítésekbe a vállalatok? Mekkora a baj valójában a hazai munkaerőpiacon?

A téli hónapokban 4,9%-ra emelkedett a munkanélküliségi ráta Magyarországon. Ez valójában nem tűnik túlságosan magas számnak. Ha azonban arra gondolunk, hogy két-három éve még a teljes foglalkoztatást tükröző szintek környékén volt a hazai munkanélküliség, akkor nagyon úgy néz ki, hogy valami elromlott a munkaerőpiacon.

Habár a téli hónapok a szezonális hatások miatt általánosságban kissé gyengébbek, ezektől a hatásoktól megszűrve is emelkedő trendbe került a munkanélküliség. A kedvezőtlen tendencia eredményeképp mostanra tíz éve nem látott szintre emelkedett a munkanélküliség.

Rosszabb, mint a Covidban?!

Az adatok ugyan tényleg nem adnak okot a bizakodásra, érdemes elgondolkodni azon, hogy miképp lehet magasabb a munkanélküliség, mint a Covid-válság közepette, amikor lezárták az országot és rengeteg ember veszítette el az állását?