Választás 2026: mától indul a levélszavazás a külképviseleteken

MTI
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok szombattól adhatják le a levélszavazatukat tartalmazó válaszborítékokat az országgyűlési választásra a külképviseleteken, öt külképviseleten hosszabbított nyitvatartás lesz. A képviseleteken mától kezdve április 11-éig adhatóak le a szavazatok - közölte az MTI.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgároknak március 18-áig kellett felvételüket kérniük a névjegyzékbe ahhoz, hogy levélben szavazhassanak az

április 12-ei országgyűlési választáson, ezt 497 ezren tették meg.

A levélben szavazók a regisztrációkor választhattak, miként akarják megkapni az országos listás szavazólapot is tartalmazó levélcsomagot:

  • választhatták a postai kézbesítést,
  • de kérhették a levélcsomagot külképviseletre vagy magyarországi településre is.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint a postai kézbesítést több mint 460 ezren választották, a személyes átvételt pedig valamivel több mint 36 ezren.

Az NVI már március közepén elkezdte postázni a szavazási levélcsomagokat, azok a levélben szavazók pedig, akik azt kérték, hogy ezt személyesen vehessék át, szombattól tehetik meg április 11-ig minden nap 7 és 21 óra között öt kijelölt külképviseleten (Ungvár, Beregszász, Kolozsvár, Csíkszereda, Szabadka), a szavazást megelőző napon, április 11-én pedig 7-től 22 óráig.

Hétfőtől további hét külképviseleten (Belgrád, Bukarest, Kassa, Pozsony, Eszék, Lendva, Kijev) is átvehetik a szavazási levélcsomagjukat április 11-éig munkanapokon 9 és 16 óra között.

Át lehet venni a szavazási levélcsomagokat hétfőtől munkanapokon 9 és 16 óra között a 97 országgyűlési egyéni választókerületi székhelyen, valamint 22 határ menti településen.

Aki személyes átvételt kért, az köteles a személyazonosságát érvényes fényképes igazolvánnyal igazolni. Meghatalmazott útján a levélcsomag nem vehető át.

A szavazó szabadon dönthet arról, milyen úton juttatja vissza a szavazólapokat tartalmazó válaszborítékot az NVI-hez. Feladhatja postán (bárhonnan ingyen), úgy, hogy az a szavazás napján 19 óráig megérkezzen. Feladhatja térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is, ebben az esetben is a külképviseleti szavazás lezárultáig kell megérkeznie a levélszavazatnak a külképviseletre.

Azokon a külképviseleteken, ahol lehetőség van a szavazási levélcsomag átvételére, a szavazólapot a választópolgár a helyszínen is kitöltheti és leadhatja válaszborítékát.

A külképviseleteken szavazófülkéket is biztosítanak a választóknak. Az NVI azt javasolja, hogy a választók az azonosító nyilatkozatukat a szavazófülkén kívül töltsék ki, a szavazólapot viszont a szavazófülkében töltsék ki és zárják a belső borítékba. A rontott vagy megsérült szavazólap kicserélésére nincs lehetőség, de a hibásan kitöltött azonosító nyilatkozat helyett a külképviselet másikat biztosíthat a választópolgárnak, és a válaszboríték is kicserélhető.

A külképviseleteken nem csak azok adhatják le a válaszborítékot, akik ott vették fel a szavazási levélcsomagot; vagyis aki válaszboríték leadására megjelenik a külképviseleten, annak a személyazonossága ellenőrzése nélkül biztosítani kell, hogy saját vagy más választópolgár válaszborítékját bedobja az urnába. Nem kifogásolható, ha valaki több válaszborítékot ad le.

Március 28-tól naponta ürítik az urnákat és jelentik, hány szavazat volt abban, így nyomon követhető lesz a leadott válaszborítékok számának alakulása.

A Kárpát-medencében lévő külképviseletekről a tervek szerint a szavazás előtt többször hazaszállítják az urnában lévő válaszborítékokat, hogy az NVI elvégezhesse a szavazási levélcsomag ellenőrzését.

A válaszboríték leadható a külképviseleten a külképviseleti szavazás időtartama alatt (általában 6 és 19 óra között) is, illetve Magyarországon a 97 egyéni választókerületi székhelyen is, a szavazás napján 6 és 19 óra között.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

