Választás 2026: mától indul a levélszavazás a külképviseleteken

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgároknak március 18-áig kellett felvételüket kérniük a névjegyzékbe ahhoz, hogy levélben szavazhassanak az
április 12-ei országgyűlési választáson, ezt 497 ezren tették meg.
A levélben szavazók a regisztrációkor választhattak, miként akarják megkapni az országos listás szavazólapot is tartalmazó levélcsomagot:
- választhatták a postai kézbesítést,
- de kérhették a levélcsomagot külképviseletre vagy magyarországi településre is.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint a postai kézbesítést több mint 460 ezren választották, a személyes átvételt pedig valamivel több mint 36 ezren.
Az NVI már március közepén elkezdte postázni a szavazási levélcsomagokat, azok a levélben szavazók pedig, akik azt kérték, hogy ezt személyesen vehessék át, szombattól tehetik meg április 11-ig minden nap 7 és 21 óra között öt kijelölt külképviseleten (Ungvár, Beregszász, Kolozsvár, Csíkszereda, Szabadka), a szavazást megelőző napon, április 11-én pedig 7-től 22 óráig.
Hétfőtől további hét külképviseleten (Belgrád, Bukarest, Kassa, Pozsony, Eszék, Lendva, Kijev) is átvehetik a szavazási levélcsomagjukat április 11-éig munkanapokon 9 és 16 óra között.
Át lehet venni a szavazási levélcsomagokat hétfőtől munkanapokon 9 és 16 óra között a 97 országgyűlési egyéni választókerületi székhelyen, valamint 22 határ menti településen.
Aki személyes átvételt kért, az köteles a személyazonosságát érvényes fényképes igazolvánnyal igazolni. Meghatalmazott útján a levélcsomag nem vehető át.
A szavazó szabadon dönthet arról, milyen úton juttatja vissza a szavazólapokat tartalmazó válaszborítékot az NVI-hez. Feladhatja postán (bárhonnan ingyen), úgy, hogy az a szavazás napján 19 óráig megérkezzen. Feladhatja térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is, ebben az esetben is a külképviseleti szavazás lezárultáig kell megérkeznie a levélszavazatnak a külképviseletre.
Azokon a külképviseleteken, ahol lehetőség van a szavazási levélcsomag átvételére, a szavazólapot a választópolgár a helyszínen is kitöltheti és leadhatja válaszborítékát.
A külképviseleteken szavazófülkéket is biztosítanak a választóknak. Az NVI azt javasolja, hogy a választók az azonosító nyilatkozatukat a szavazófülkén kívül töltsék ki, a szavazólapot viszont a szavazófülkében töltsék ki és zárják a belső borítékba. A rontott vagy megsérült szavazólap kicserélésére nincs lehetőség, de a hibásan kitöltött azonosító nyilatkozat helyett a külképviselet másikat biztosíthat a választópolgárnak, és a válaszboríték is kicserélhető.
A külképviseleteken nem csak azok adhatják le a válaszborítékot, akik ott vették fel a szavazási levélcsomagot; vagyis aki válaszboríték leadására megjelenik a külképviseleten, annak a személyazonossága ellenőrzése nélkül biztosítani kell, hogy saját vagy más választópolgár válaszborítékját bedobja az urnába. Nem kifogásolható, ha valaki több válaszborítékot ad le.
Március 28-tól naponta ürítik az urnákat és jelentik, hány szavazat volt abban, így nyomon követhető lesz a leadott válaszborítékok számának alakulása.
A Kárpát-medencében lévő külképviseletekről a tervek szerint a szavazás előtt többször hazaszállítják az urnában lévő válaszborítékokat, hogy az NVI elvégezhesse a szavazási levélcsomag ellenőrzését.
A válaszboríték leadható a külképviseleten a külképviseleti szavazás időtartama alatt (általában 6 és 19 óra között) is, illetve Magyarországon a 97 egyéni választókerületi székhelyen is, a szavazás napján 6 és 19 óra között.
Most már nagy biztonsággal kijelenthetjük: gyorsul a globális felmelegedés
A tengerszint emelkedése is felgyorsult a fokozódó jégolvadás miatt.
Onnan indultak meg ballisztikus rakéták, ahonnan eddig még nem: újabb ország vált az iráni konfliktus részévé
A húszik is bekapcsolódtak a háborúba.
Európa újrafegyverkezése nemcsak pénznyelő: az IMF szerint a gazdaságot is húzhatja
Még Magyarország is nagyot nyerhet a fegyverkezési kényszertől égő Európán.
Váratlan fordulat: Irán bejelentést tett a Hormuzi-szorosról - Hatalmas engedményt tesznek
Az ENSZ kérését teljesítik.
Bejelentette Amerika: már a hétvégén elkezdődhet a béketárgyalás – Remélhetőleg hamarosan véget ér az iráni háború
Pár napon belül asztalhoz ülhetnek a háborúzó felek.
Kimondták a legrosszabb forgatókönyvet: Donald Trump a sorsára hagyhatja Európát
Az öreg kontinens nem számíthat Amerikára.
Hétvégén lecsap a kemény tél: mínusz 9 fokos hideget és havazást hoz magával Magyarország szomszédjába
Nem éppen tavaszi viszonyok.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Meta - kereskedés
2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva
10 éves csúcson a munkanélküliség. Hogyan védekezhetnek a magyarok a jövedelmük kiesése ellen?
A KSH statisztikái alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett. Ilyen magas értéket utoljára 216 tavaszán lehetett látni. De mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesz
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Tőzsdei őslények: a túlélés tanulságai
Betekintés egy panoptikumba: az adásban három őskövület, Szabó László, Korányi G. Tamás és Karagich Isvtán beszélget egy negyedik őskövület társaságában a korai sikertörténeteikről
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre sz
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
10 éve nem láttunk ilyen pocsék adatot a magyar gazdaságban
Túl vagyunk a foglalkoztatási csúcson.
„Ez jogilag nonszensz” – Mit csinál Magyarország az ukrajnai gázvezetékekkel?
Több kérdést is felvet a friss rendeletcsomag.
Concorde: Ezek lehetnek a legjobb befektetési stratégiák 2026-ban
Nagy Bertalan privátbanki üzletfejlesztési igazgatót kérdeztük.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.