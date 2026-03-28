Váratlan fordulat a Magyarországon is aktív autógyártónál: hatalmasat zuhant a profit, könyörtelen tisztogatás indult a piacon

A BYD, amely mára a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójává vált, négy év után először számolt be éves profitcsökkenésről. A kínai piac brutális árháborúja egyre jobban nyomás alá helyezi a vállalatot, miközben a növekedés motorja mindinkább az export felé tolódik - írta a Financial Times.

A sencseni székhelyű vállalat 2025-ös nettó nyeresége 32,6 milliárd jüan (4,72 milliárd dollár) volt. Ez közel egyötödös visszaesést jelent az előző évhez képest, egyúttal elmarad a Bloomberg által összesített 35,6 milliárd jüanos elemzői konszenzustól.

Az utolsó negyedévben különösen rosszul alakultak a számok, mivel a profit 38 százalékkal zuhant.

Vang Csuan-fu, az igazgatótanács elnöke úgy fogalmazott, hogy a kínai elektromosautó-piacon a verseny "lázas intenzitást" ért el, és jelenleg egy könyörtelen piaci tisztulás zajlik.

A nyomás 2026-ban sem enyhült. Az elektromos járművek eladásai, amelyek a BYD fő üzletágát jelentik, immár hat egymást követő hónapja csökkennek. Eközben a hazai riválisok egyre erősödnek, a kínai kormányzati támogatások jelentős része pedig tavaly kifutott. A cég kínai piaci részesedése az év első két hónapjában mintegy 17 százalékra esett vissza az egy évvel korábbi 27 százalékról.

Ez a visszaesés elsősorban a Geely, a Huawei, a SAIC és a Xiaomi térnyerésének tudható be.

Az éves árbevétel megközelítette a 804 milliárd jüant. Ez mindössze 3,5 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest, és szintén elmaradt az előrejelzésektől. A számokat az export tartotta életben, mivel a külföldi bevételek 40 százalékkal ugrottak meg. A működési cash flow ugyanakkor több mint a felére csökkent, a hitelállomány pedig a négyszeresére nőtt. A vállalat közlése szerint a likviditásuk ennek ellenére is elegendő a beruházási igények fedezésére.

A BYD részvényei tavaly még történelmi csúcsot értek el az akkumulátortöltési és önvezető technológiákban elért áttörések nyomán. Az Irán elleni amerikai–izraeli támadás óta pedig a befektetők a tiszta energia iránti hosszú távú kereslet növekedésére spekulálnak. A kínai tőzsdén a papírok 17,5 százalékot emelkedtek a háború kitörése óta, ám így is 22 százalékkal maradnak el a 2025. májusi csúcstól.

A globális terjeszkedést a BYD nyolc autószállító hajó megrendelésével is erősíti. Ezek a flották a brazíliai, magyarországi, indonéziai, thaiföldi, törökországi és üzbegisztáni gyárak termelését egészítik majd ki. A vállalat hosszú távon évi tízmillió eladott járművet céloz meg, amelynek nagyjából felét Kínán kívüli piacokon értékesítenék. Laila Khawaja, a Gavekal kutatócsoport kínai technológiai szakértője szerint a fő kérdés az, hogy a BYD képes lesz-e fenntartható nyereséget termelni a nemzetközi terjeszkedésből. Eközben ugyanis egyre élesedő kereskedelmi konfliktusokkal, valamint az ugyanezekre a piacokra betörni próbáló hazai riválisokkal is meg kell küzdenie.

