  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: meghátrált Lázár János minisztériuma, mégsem adják el a rendkívül értékesnek tartott fővárosi ingatlanokat
Gazdaság

Váratlan fordulat: meghátrált Lázár János minisztériuma, mégsem adják el a rendkívül értékesnek tartott fővárosi ingatlanokat

Portfolio
A kitartó tiltakozások hatására Lázár János építési és közlekedési miniszter visszavonta a budapesti pályaudvarok környékén lévő barnamezős területek választások előtti értékesítésének tervét. Ezzel az elmúlt két évben már másodszor sikerült megakadályozni a főváros számára fontos tartaléknak számító fejlesztési területek privatizációját - írta meg Vitézy Dávid egy friss Facebook-posztban.

Lázár János egy videóriportban ismerte el, hogy az eredeti elképzelésekkel ellentétben mégsem adják el a fővárosi vasútállomások melletti területeket. A miniszter azzal érvelt, hogy a Déli, a Keleti, a Nyugati és a Kelenföldi pályaudvar már rég megújult volna, ha nem akadályozzák a munkáját, még a fideszen belül is.

Ez az érvelés ugyanakkor ellentmond annak, hogy korábban éppen a miniszter állította le a budapesti pályaudvarok fejlesztését célzó állami beruházásokat - írja Vitézy a posztjában.

A privatizációs szándék hetekkel ezelőtt került nyilvánosságra. A kiszivárgott tervek szerint a minisztérium rohamtempóban, közvetlenül a választásokat megelőző pénteken, vagyis április 10-én döntött volna a rendkívül értékes fővárosi ingatlanok sorsáról.

Vitézy Dávid hangsúlyozza: szerinte a Fővárosi Közgyűlés határozott fellépésének és a megnövekedett sajtófigyelemnek köszönhetően azonban

Még több Gazdaság

a tárca végül elállt a gyorsított eladástól.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility