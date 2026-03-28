Váratlan fordulat: meghátrált Lázár János minisztériuma, mégsem adják el a rendkívül értékesnek tartott fővárosi ingatlanokat

Lázár János egy videóriportban ismerte el, hogy az eredeti elképzelésekkel ellentétben mégsem adják el a fővárosi vasútállomások melletti területeket. A miniszter azzal érvelt, hogy a Déli, a Keleti, a Nyugati és a Kelenföldi pályaudvar már rég megújult volna, ha nem akadályozzák a munkáját, még a fideszen belül is.

Ez az érvelés ugyanakkor ellentmond annak, hogy korábban éppen a miniszter állította le a budapesti pályaudvarok fejlesztését célzó állami beruházásokat - írja Vitézy a posztjában.

A privatizációs szándék hetekkel ezelőtt került nyilvánosságra. A kiszivárgott tervek szerint a minisztérium rohamtempóban, közvetlenül a választásokat megelőző pénteken, vagyis április 10-én döntött volna a rendkívül értékes fővárosi ingatlanok sorsáról.

Vitézy Dávid hangsúlyozza: szerinte a Fővárosi Közgyűlés határozott fellépésének és a megnövekedett sajtófigyelemnek köszönhetően azonban

a tárca végül elállt a gyorsított eladástól.

