Amiről még csak suttogva beszélnek: akár eddig is emelkedhet az infláció

Egy Hormuz-blokád nem olajválság. Hat nyersanyag esik ki egyszerre, és az inflációs hatásuk nem összeadódik, hanem egymást sokszorozzák. Összeszedtük a rendelkezésre álló tanulmányokat, hogy megmutassuk, mekkora lehet a valódi kár.

A legtöbb befektető és elemző a Hormuz-szoros kockázatát hallva automatikusan az olajárra gondol. Ez érthető, hiszen a hírek főként az olajról szólnak és a 70-es évek válságaira is úgy emlékszünk, mint olajár-sokkok. A mai globális gazdaság azonban alapvetően másképp működik, és a Hormuz-szoros jelentősége messze túlmutat a nyersolaj-kereskedelmen.

Ebben a cikkben megmutatjuk, miért gondoljuk úgy, hogy egy Hormuz-blokád inflációs hatása a legtöbb elemzésben súlyosan alábecsült. Nem azért, mert az olajsokk hatása elhanyagolható, hanem azért, mert az olaj csak az egyik, és nem is feltétlenül a legrombolóbb csatornája az inflációs fertőzésnek.

A valódi veszély abban rejlik, hogy a Hormuz-szoroson nem egy, hanem hat-hét kritikus nyersanyag halad át egyszerre, és ezek kiesése nem egyszerűen együtt jelentkezik, hanem egymást erősítő hatásként érheti a világgazdaságot.