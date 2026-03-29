Ez a hazai útfejlesztések fő kérdése

Jelentős úthálózat-fejlesztések előtt áll Magyarország, azonban, ha ezek nem kellő körültekintéssel valósulnak meg, néhány éven belül toldozgatásra fognak szorulni, és még csak nem is az aszfalt szintjén. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése ma már nem pusztán mérnöki vagy beruházási kérdés: szektorokon átívelő gondolkodást, közös víziót, valamint az energiarendszerrel való szoros integrációt igényel. Ha az e-mobilitás villamos hálózati feltételei nem jelennek meg már a tervezési fázisban, akkor egy évtizeden belül komoly nehézségekbe ütközhetünk. Ahhoz, hogy ez elkerülhető legyen, most kell kialakítani a rugalmas és jövőálló villamos hálózat alapjait.

A közelmúltban több, a következő hat-nyolc évre szóló, nagyszabású útfejlesztési terv, illetve bejelentés volt olvasható. Az autópályákat és a gyorsforgalmi utakat kezelő Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) ismertette a 2034-ig megvalósuló úthálózat-fejlesztési terveit, amelyek egyebek mellett tartalmazzák

az M1, M3 és M4 autópályák bővítését ,

, valamint a keleti és nyugati országrészt összekötő M8-M200 autópálya

kialakítását. Ez a Kecskemétet, valamint az éppen háromsávosra bővítés alatt álló M1 autópályát, Dunaújvároson, Sárbogárdon és Székesfehérváron keresztül összekötő új útszakasz az M0 körgyűrűt tehermentesítené, és várhatóan már 2027-ben megindulhatnak az építkezések. Eközben napirenden van az alföldi régió észak-déli átjárhatóságát szolgáló 47-es főút 2x2 sávra bővítése Békéscsaba, illetve Berettyóújfalu között .

. Továbbá stratégiai cél az M0 körgyűrű befejezése, amelyet az uniós fejlesztési tervek is előirányoznak.

Ennek az úthálózatnak egyes részein már most megjelennek a jövő technológiái: 5G-alapú kommunikációs megoldásokat tesztelnek, és hamarosan akár az önvezető közlekedés első formái is teret nyerhetnek, amelynek egyik feltétele az elektromos járművek további térnyerése.

Fókuszban az áruszállítás

Ezekre a beruházásokra egyrészt a városok tehermentesítése, a mindennapi közlekedés élhetőbbé tétele és a CO₂-kibocsátás csökkentése érdekében is szükség van. Stratégiai jelentőségük azonban abban áll, hogy összekapcsolják a meglévő áruszállítási útvonalakat, és képesek lesznek kiszolgálni az új gazdasági erőtereket, logisztikai tengelyeket is.

Az Európai Unió évek óta kiemelt figyelmet fordít a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére. Az ezzel foglalkozó Trans-European Transport Network (TEN-T) irányelv kilenc, az emberek és az áruk hatékony mozgásához kulcsfontosságú közlekedési folyosót határoz meg. Ebből öt keresztülhalad Magyarország fő gyorsforgalmi útvonalain, ami aláhúzza ezek jelentőségét.

Ugyanakkor a fejlesztés nem korlátozódik az útburkolatra. A TEN-T irányelvet kiegészítő Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) rendelet az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítését irányozza elő, és konkrét előírásokat tartalmaz egy nagy teljesítményű elektromos töltőhálózat kiépítésére vonatkozóan. Ennek a fő útvonalak mentén 60 kilométerenként rendelkezésre kell állnia, és néhány éven belül képesnek kell lennie e-nehézgépjárművek, tehát az elektromos áruszállítás kiszolgálására is.

Azonban ezek az uniós jogszabályok még nem számolnak azokkal az új ipari és gyártókapacitásokkal, amelyek az ország több pontján jelenleg is kialakítás alatt vannak – például Szegeden, Debrecenben vagy Komáromban –, és amelyeket az elmúlt időszakban bejelentett, új útvonalak összekötni terveznek. Ugyanis az itt hamarosan előállított termékek európai piacokra jutását is biztosítani kell, ami nem csak az ország, hanem akár a régió és Európa versenyképességére is hatással lehet.

Ezért a hazai fejlesztések keretében kell szem előtt tartani, hogy ha a TEN-T útvonalakat e-mobilitásra optimalizálják, akkor a most tervezett gyorsforgalmi utakat is ennek megfelelően kell kialakítani. Amennyiben úthálózatunk nem válik időben alkalmassá az elektromos áruszállításra, versenyhátrányba kerül a hazai gazdaság, mivel nem fogja tudni hatékonyan kihasználni az útvonalak adta logisztikai lehetőségeket.

Szűk keresztmetszet: villamos kapacitás az utak mentén

Az elektromos nehézgépjárművek töltésére is alkalmas infrastruktúra kialakítása nem a berendezéseken múlik: már most elérhetőek az úthálózat egyes pontjain a 350-400 kW, de a piacon akár az 1,6 MW töltési teljesítményt nyújtó készülékek. Ezekkel már a sofőrök előírt kötelező pihenőideje alatt is feltölthető egy e-kamion akkumulátora.

A kihívás, hogy a kellő mennyiségű, illetve a direktívákban előírt töltőpontonként minimum 350 kW, töltőállomásonként pedig akár 2-3 MW töltési teljesítményhez szükséges villamos energia biztosítható legyen, kis túlzással, a semmi közepén.

A hagyományos megközelítés az lenne, hogy ezt a teljesítményt a villamos hálózat fizikai fejlesztésével „vigyék a helyszínre”, azonban új kapacitások kialakítását ilyen módon már most is csak évek távlatában tudnak vállalni az elosztóhálózat-üzemeltetők. Ez tehát amellett, hogy nehezen kivitelezhető, rendkívül gazdaságtalan is lenne: a lekötött kapacitás jelentős része kihasználatlan maradna. A rendszert ugyanis nem a jelenlegi kihasználtságra kell méretezni, hanem a jövőbeni igényekhez igazítani, amelyek akkor is változó intenzitással fognak jelentkezni.

A meglévő úthálózat esetében – gyors megoldásként – a töltőpontokat ki lehet szolgálni, ha a meglévő helyi energiatermelést (például napelemeket), az energiatárolókat és az ezek optimalizált működését biztosító szoftveres menedzsmentet kombináljuk. Ez azonban több évtizedes távlatban, az elektromos áruszállítás elterjedésével, már nem lesz elegendő. Egyrészt mert a napelemes termelésre való hagyatkozás ily léptékben komoly stabilitási kockázatot jelentene a hálózatra, időjárás-függősége pedig további kérdéseket vet fel, és az energiatárolók kapacitása sem végtelen.

Fontosabb azonban, hogy az úthálózat-fejlesztést és az ezt körülvevő infrastruktúrákat komplexitásukban kell kezelni. A közúti és vasúti áruszállítás, a városi e-mobilitás, a megújuló energiatermelők elterjedése, valamint az ipari és lakossági fogyasztók ellátása a villamos hálózaton keresztül szorosan összekapcsolódik, és egy törékeny egyensúlyt alkot. Ha csupán egy-egy elemet, a többitől elszigetelten fejlesztenek, a rendszer szükségszerűen veszít a stabilitásából. Ez jelenleg is komoly kihívással szembesíti az energiaszolgáltatókat, illetve a hálózatüzemeltetőket, a folyamatosan növekvő energiaigények következtében pedig egyre komplexebb megoldásokat követel.

A most építeni tervezett útszakaszoknál viszont még van lehetőség előre gondolkodni. Még elkerülhető, hogy öt-tíz év múlva, amikor a villamosinfrastruktúra-fejlesztések időtartamához képest hirtelen újabb és újabb kapacitásokra lenne szükség, toldozásra-foldozásra szoruljon a rendszer, a forgalmat is akadályozó, költséges bővítésekbe kelljen fogni, vagy hogy késlekedés esetén az áramellátás folytonossága kerüljön veszélybe.

Körültekintő tervezéssel itt már kialakíthatóak olyan rugalmassági megoldások, amelyben a nyilvános e-töltési infrastruktúra integráltan működik a villamos hálózat többi szereplőjével, és a fizikai hálózat a jövőben biztosan magasabb villamosenergia-igényeket is ki tudja szolgálni.

Ilyen flexibilis energiagazdálkodási rendszerek már pilot programként számos országban működnek, például Burgenland területén, ahol az energiaközösség résztvevői olcsóbb tarifával használhatják a nyilvános töltőpontokat, cserébe a termelő és fogyasztó egységeik aktív becsatornázásáért a közcélú hálózatba.

Ezeknél a rendszereknél digitális szoftveres felügyeleti eszközök gondoskodnak a hálózaton rendelkezésre álló energia dinamikus elosztásáról, a kapacitások maximális kihasználásával. Azaz például csúcsidőszakban a nagy teljesítményű töltés hátterét éppúgy adhatják a környékbeli iparvállalatok telephelyein létesített megújuló erőművek, mint a háztetőkre telepített lakossági napelemek. Túltermelés esetén tölthetők a tárolókapacitások, és rugalmas energiatarifákkal ösztönözhetők a vállalkozások a fogyasztásra, például a céges e-autók töltésére vagy a napközbeni depótöltésre. Éjszaka pedig, amikor jellemzően alacsonyabb a villamos hálózat kihasználtsága, ismét gyorsabb töltési opciók állnának rendelkezésre az árufuvarozó járművek számára.

Hiányzó láncszem

Mindehhez a közlekedési- és a villamosenergia-szektor szorosabb kooperációjára, közös gondolkodásra és vízióra, valamint a szereplők összehangolására és komplex szemléletre van szükség.

A két terület közötti együttműködés eddig nem intézményesült, és olyan szakemberek továbbképzésére sem nagyon van kapacitás, akik mindkét szakterületet ismerve, komplexitásában tudnák kezelni a fellépő problémákat. Pedig szükség lenne olyan szereplőkre, akik kifejezetten az e-mobilitás és az infrastruktúra integrációjával foglalkoznak, mivel a következő évek útfejlesztései éppúgy meghatározzák Magyarország gazdasági versenyképességét, mint az új ipari beruházások. Csak így biztosítható, hogy a most épülő gyorsforgalmi utak ne váljanak néhány év múlva szűk keresztmetszetté, hanem hosszú távon is szolgálják az ország fejlődését.

