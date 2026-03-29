Fennakadások a vasúton: itt kell hosszabb menetidőre számítani

A központi forgalomirányító berendezés üzemzavara miatt jelentősen hosszabb eljutási időre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani a dél-balatoni vasútvonalon a reggeli és délelőtti órákban - tájékoztatott honlapján a MÁV vasárnap reggel.

Azt írták, Lepsény és Balatonszentgyörgy között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok, a fennakadás valamennyi dél-balatoni vonalon közlekedő vonatot, így a Balaton- és Tópart InterCity-ket, a Déli parti InterRégiók járatait, a Székesfehérvár-Siófok személyvonatokat valamint a Fenyves sebesvonatok közlekedését is érinti.

Közölték, hogy az érintett szakaszon veszteglő vonatok várakoznak, a pótlóbuszok szervezése folyamatban van. A társaság tájékoztatása szerint a hibát áramellátási zavar okozza, aminek elhárítása a kora délelőtti órákig is elhúzódhat.

