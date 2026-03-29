Home office-ba küldi egy multi 3000 emberét az üzemanyaghiány miatt

Az etióp állami tulajdonú Ethio Engineering Group több mint háromezer alkalmazottját utasította a virtuális értekezletekre való átállásra. A döntés célja az üzemanyag-felhasználás csökkentése az országban kibontakozó energiaválság közepette.

A tengerparttal nem rendelkező Etiópia a térség más országaihoz hasonlóan

komoly üzemanyag-ellátási zavarokkal küzd.

Ennek oka, hogy az Iránnal szembeni amerikai–izraeli konfliktus súlyos fennakadásokat okozott a régió energiaellátásában. Az addisz-abebai kormány az ártámogatások növelésével és energiatakarékossági intézkedések bevezetésével igyekszik kezelni a helyzetet.

A műanyag csomagolóanyagoktól a mezőgazdasági gépekig széles termékskálát gyártó vállalat vasárnapi közleményében jelezte, hogy a kormányzati iránymutatásoknak megfelelően jár el.

Kormányunk olyan irányvonalat határozott meg, amely szerint az intézményeknek és az állampolgároknak egyaránt takarékosan kell bánniuk az üzemanyaggal. Ennek szellemében mindenki a saját körülményeihez igazítva hajtja végre a szükséges lépéseket

– áll a nyilatkozatban.

A virtuális értekezletek mellett a vállalatcsoport további megszorításokat is bevezet. A nélkülözhetetlen projektekhez kapcsolódó utazások során az alkalmazottaknak megosztott gépjárműhasználatot kell alkalmazniuk. A szolgálati autók igénybevételét a rendes munkanapokra korlátozzák, emellett a felsővezetők havi üzemanyag-keretét is csökkentik.

