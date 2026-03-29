Kiderült a párizsi bombamerénylet-kísérlet háttere: aprópénzért béreltek fel tinédzsereket a robbantásra

A terrorelhárítási ügyészség közlése szerint az újabb letartóztatásokra azután került sor, hogy szombaton már őrizetbe vettek egy kiskorú gyanúsítottat. Őt jelenleg is fogva tartják. Laurent Nunez belügyminiszter elmondta, hogy a bombát fiatalkorúak vagy fiatal férfiak helyezték el, akik pénzt kaptak a feladat végrehajtásáért. Ez a módszer kísértetiesen hasonlít a más európai országokban, például Hollandiában és Norvégiában tapasztalt közelmúltbeli esetekre.

E hónap elején Amszterdamban egy zsidó iskola előtt robbantottak. Ez nem sokkal azután történt, hogy Rotterdamban egy zsinagógánál is működésbe hoztak egy robbanószerkezetet. Norvégiában eközben három fivért és az édesanyjukat tartóztatták le az oslói amerikai nagykövetség előtti robbantással összefüggésben.

Laurent Nunez elmondása szerint a párizsi rendőrök szombaton hajnali három és négy óra között figyeltek meg két személyt. A gyanúsítottak épp egy bombát helyeztek el a banképület előtt, a nyolcadik kerületi Rue de la Boétie-n. Az egyikük már meggyújtani készült a szerkezetet, miközben a társa videóra vette az eseményeket. A Le Parisien beszámolója szerint az elsőként őrizetbe vett gyanúsított beismerő vallomást tett. Azt állította, hogy

a Snapchaten keresztül keresték meg, és 600 eurót kapott a feladatért.

A francia hatóságok a közel-keleti konfliktus kirobbanása óta jelentősen megerősítették a zsidó és amerikai érdekeltségű helyszínek védelmét. A nyomozásban a párizsi igazságügyi rendőrség mellett a francia belföldi hírszerzés, a DGSI is részt vesz.

