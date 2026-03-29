Magas árat fizet a lakosság a háborúért: nagyot ugrott a benzin ára a kutakon az Egyesült Államokban
Gazdaság

MTI
Az Egyesült Államokban néhány napig tartó minimális csökkenés után vasárnap 3,98 dollárra emelkedett a benzin gallononként (3,785 liter) átlagára - áll az amerikai autószövetség (AAA) honlapján.

Az elmúlt napokban 3,976 dollárig mérséklődött az átlagár. Egy hete az átlagár még ennél is alacsonyabb, 3,942 dollár volt.

Továbbra is Kalifornia államban a legdrágább tankolni, ott

a benzin átlagára 5,869 dollár.

Öt dollárnál többet kell fizetni Washington államban és Hawaiin. New York államban 3,929 dollárt kérnek a benzin gallonjáért a hét végén.

Az Irán ellen indított amerikai-izraeli háború kezdete óta

  • átlagosan 1 dollárral emelkedett a gallononkénti benzinár az Egyesült Államokban.
  • A dízelüzemanyag átlagára eközben 1,5 dollárral 5,4 dollárra ugrott.

Az Egyesült Államokban 2022 júniusában történelmi csúcsnak számító, átlagosan 5 dollárt meghaladó volt a benzin átlagára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

