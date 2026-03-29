Megdőlt az országos szélrekord!

Orkán erejű szélvihar söpört végig a Dunántúlon, megdöntve az országos napi szélrekordot, miközben tömeges károkat okozott a térségben. A legerősebb széllökést Balatonőszödön mérték, ahol a HungaroMet adatai szerint elérte a 119 kilométer per órát, ami már orkán erejű kategóriának felel meg, és meghaladta a korábbi, 105 kilométer per órás rekordot.

A vihar több helyen komoly pusztítást végzett. Fák dőltek ki, tetőszerkezetek rongálódtak meg, és egyes helyeken épületek is megsérültek. A Somogy megyei Lengyeltótiban egy használaton kívüli víztornyot is ledöntött a szél, amely az útra zuhant és az útburkolatot is megrongálta. A közelben lakó egyik férfi elmondása szerint a szerkezet már erősen kilengett, ezért hívta a hatóságokat, akik gyorsan a helyszínre érkeztek és biztosították a területet.

Nem csak a Balaton térségében okozott károkat a vihar. Vas vármegyében, Nyőgér közelében egy családi ház kéményét és tetőszerkezetét rongálta meg az erős szél, Szombathelyen egy trambulint kapott fel, míg Pápán egy fát gyökerestől csavart ki. A Balaton partján hatalmas hullámok csaptak ki, különösen Balatonlellén és a környező településeken.

A katasztrófavédelem adatai szerint vasárnap délutánig 103 helyszínre kellett kivonulniuk a tűzoltóknak, csütörtök óta pedig összesen 1090 beavatkozásra volt szükség a vihar miatt. A legtöbb esetben kidőlt fák és leszakadt ágak akadályozták a közlekedést, illetve veszélyeztették az épületeket, ezeket kellett eltávolítani.

Az áramszolgáltatóknál is jelentős terhelést okozott a vihar. Az E.ON csak vasárnap több mint 2000 hibabejelentést kapott a Dunántúlról, amelyek nagy részét már sikerült elhárítani, de a szakemberek folyamatosan dolgoznak a hálózat helyreállításán.

A meteorológusok szerint a viharos szél még éjszaka és hétfő délelőtt is kitart a Dunántúlon, majd átmenetileg mérséklődik, azonban kedden újabb erős széllökések érkezhetnek.

Címlapkép forrása: Evgeny Gostuhin via Getty Images