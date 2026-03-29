Munka utáni sörözés helyett közös reggeli csikung vagy futás? – Újraíródnak a céges összetartás szabályai
A céges kultúra egyik klasszikus sarokköve mindig is a csapatépítés és a kollégák közti informális kapcsolatok ápolása volt. Az európai és észak-amerikai kultúrkörben ez sokáig elsősorban a munka utáni italozásban, vacsorákban és baráti összejövetelekben testesült meg. A munkavállalói igények, az életmód és a munkaszervezés azonban gyökeresen átalakult az utóbbi években, és ezzel együtt a csapatépítés formái is radikálisan megváltoztak.

A hagyományos, alkoholfogyasztáson alapuló rendezvények háttérbe szorulnak a wellness- és élményorientált alternatívák javára, ha céges összetartásról van szó – mutat rá a Business Insider összeállítása. Egyre több amerikai cégnél jógázik, fut együtt a csapat, vagy tartanak pilatest, illetve reggeli edzéseket. A kollégák egyre inkább olyan élményeket keresnek, ahol jobban megismerhetik egymást, de az egészséges életmód alapelveinek szem előtt tartásával – akár egy jeges merülés vagy egy szaunaszeánsz során.

A motiváció részben abban gyökerezik, hogy

sok munkavállaló ma már egyszerűen kevesebbet iszik, és tudatosabban választ programokat – olyanokat, amelyek fizikai-mentális jóllétét is támogatják.

A hibrid és rugalmas munkavégzés miatt ráadásul ritkábbakká váltak a személyes irodai találkozók, így az ilyen közös élmények erősítik a csapatkohéziót, miközben nem vesznek el egy egész estét.

Váratlan fordulat a Magyarországon is aktív autógyártónál: hatalmasat zuhant a profit, könyörtelen tisztogatás indult a piacon

Váratlan fordulat: meghátrált Lázár János minisztériuma, mégsem adják el a rendkívül értékesnek tartott fővárosi ingatlanokat

Hiába van egekben az energiaár, az Egyesült Államok csak önti a pénzt, hogy méginkább akadályozza a termelést

A magasintenzitású edzések és a wellness ereje

A Business Insider már 2025 októberében beszámolt arról, hogy egyre több vállalat választ intenzív edzéseket, például HIIT-órákat, mint csapatépítőt. A HIIT a High-Intensity Interval Training, magyarul a magas intenzitású intervallumos edzés rövidítése. Lényege, hogy egy 20–40 másodpercig nagyon intenzíven végzett gyakorlatot rövid pihenő vagy alacsonyabb intenzitású szakasz követ. 

Egyes cégeknél, például a KraneSharesnél, a résztvevők azt tapasztalták, hogy a közösen átélt „szenvedés” egészen más alapokra helyezi a csapattagok viszonyát.

E trend mögött több ok áll: a – részben a koronavírus-járvány alatt és miatt még jobban felfutott – wellness-kultúra erősödése, a fiatalabb generációk eddigiektől merőben eltérő elvárásai, valamint a HR-osztályok azon törekvése, hogy a csapatépítés adjon valódi értéket.

Milyen trendek állnak a háttérben?

Változó alkoholfogyasztási szokások

A statisztikák szerint – különösen a fiatalabb generációk körében – radikálisan csökken az alkoholfogyasztás, és egyre többen részesítik előnyben az egészségesebb, aktívabb időtöltéseket a szociális életükben is.

A személyes találkozások ritkulása

A hibrid munkavégzést lehetővé tevő és preferáló munkahelyeken egyre kevesebb az irodában eltöltött idő, ezért a személyes találkozóknak jóval többnek kell lenniük egy sima közös italozásnál: értékes és érdekes élménynek, ami valódi kapcsolódási lehetőséget ad a különböző személyiségek számára.

Kirekesztik a kirekesztést

A klasszikus “happy hour” sokak számára nem volt vonzó vagy egyenesen kirekesztő is lehetett – például mert nem fogyasztottak alkoholt, vagy más életmódbeli, vallási előírást követtek. Sok HR-szakember keresi azokat az alternatív, mindenki számára nyitott, élményalapú programokat, ahol a részvétel mindenki számára nyitott.

Pohárral a kézben könnyű túltolni
A Covid után váratlan mértékben lendült fel a vállalati csapatépítők és közös elvonulásokpiaca, különösen azoknál a cégeknél, amelyek a pandémia alatt hibrid vagy teljes távmunkára álltak át. A személyes találkozások hiánya miatt ugyanis sok vállalat igyekezett évente legalább egyszer élőben is összehozni munkatársait. A kanadai Moniker rendezvényszervező cég például arról számolt be, hogy 2022-ben minden korábbinál nagyobb keresletet tapasztalt: a cégek ráébredtek, hogy az online együttműködés nem pótolja a valódi, személyes kapcsolatokat.
A pozitív célok ellenére azonban a valóság gyakran árnyaltabb. Sok dolgozó számára a többnapos, ottalvós programok például kényelmetlenek, szorongást keltők vagy egyenesen kínosak lehetnek. A magán- és szakmai határok könnyen elmosódnak, különösen, ha az esték alkoholfogyasztással telnek. A közös szobabeosztás, a főnökkel való túl közeli helyzetek vagy a túlzott „lazulás” akár karrierkockázattal is járhat. Könnyen előfordulhat az is, hogy valaki egy általa nem kedvelt csapattárs mellé kerül, vagy olyan helyzetbe, ahol őszintén kellene kritikát megfogalmaznia a felettese jelenlétében.
Szakértők szerint az alkohol különösen kockázatos tényező a csapatépítések során, ugyanis konfliktusokat, nem megfelelő viselkedést és hatalmi játszmákat erősíthet fel. Egy rosszul sikerült elvonulás pedig hosszú távon még ronthatja is a csapatdinamikát.
A megoldás a nagyon tudatos szervezés. Egyre több vállalat teszi például önkéntessé a részvételt, és igyekszik rövidebb, kevésbé intenzív programokat szervezni. Vannak vezetők, akik ma már inkább egy közös ebédet választanak a többnapos kiruccanás helyett. A tanulság: a csapatépítés nem önmagában jó vagy rossz – a siker azon múlik, mennyire veszik figyelembe a dolgozók komfortját, határait és valódi igényeit.

Cold plunge és virtuális szabadulószoba

A jelek szerint számos új és izgalmas lehetőség kínálkozik a sport területén a csoportos edzésektől, a már említett HIIT-en, a pilatesen, a jógán át olyan keleti filozófián alapuló mozgásformákig, mint a csikung vagy éppen a nia. 

Együtt mozogni valóban intenzív, közös élmény, ráadásul teljesítménynek sem utolsó – pláne, ha országos vagy nemzetközi megmérettetésekről van szó (maratonfutás, ironman csapatban, tókerülő kerékpározás stb.).

Népszerűek még a mentális és fizikai stresszoldást szolgáló megoldások is, mint a szaunaesemények, vagy a jeges merülések. Az ún. cold plunge egy olyan egészségmegőrző eljárás, amelynek során a testet rövid időre (általában 1–5 percre) 10–15 °C-nál hidegebb vízbe merítik, általában valamilyen dézsában. A módszer célja az izomregeneráció gyorsítása, az ízületi fájdalmak és gyulladások csökkentése, valamint a hangulat javítása és a keringés fokozása.

Az élményalapú programok között újabban közkedveltek a közös problémamegoldást és stratégiaalkotást serkentő szabadulószobák, a főzőiskolák, kreatív workshopok, ahol a csapattagok együtt alkotnak valamit. A valamilyen kihívást rejtő outdoor események mellett kitűnő megoldást kínálnak hibrid vagy egymástól távol lévő csapattagok számára az online játékok, virtuális szabadulószobák.  

A happy hour tehát nem halt ki, de ma már egy tágabb, élménydúsabb és inkluzívabb csapatépítési paletta részeként él tovább – és ezek az alternatívák sokszor valódi, hosszú távú kapcsolatokat és mélyebb köteléket építenek a munkatársak között. Már csak azért is, mert a túlzott alkoholfogyasztás következtében a kollégák között rendszeresen születtek kínos, személyeskedő vagy akár etikátlan helyzetek – például ittas veszekedések, később visszaütő öntudatlan megjegyzések vagy romantikus félrecsúszások.

A közvetlen főnökkel vagy felettessel létrejött intim szituációk akár a munkakapcsolat jövőjére is hátrányosan hathatnak. A professzionális szerep megőrzése, az alkoholfogyasztás visszaszorítása tehát mindenképpen segíthet elkerülni a fölöslegesen kockázatos helyzetek kialakulását. 

Címlapról ajánljuk

Ez is érdekelhet
Áll a bál a gigantikus fegyverüzlet körül: az amerikaiak egész egyszerűen elvették a vadászgépekre szánt pénzt
Komoly bosszút forral Donald Trump a NATO ellen, Magyarországot is érintheti a drasztikus terv
Barátság vezeték: meglepő jelentést tettek az EU-s tényfeltáró delegációról
