Üzent a MÁV: nem kell visszafizetni a tévesen kiutalt késési kompenzációt

A hibát a MÁV-csoport szakemberei a vasárnap délelőtti órákban elhárították, a késési biztosítás rendszere azóta újra a valós adatok alapján működik
– írja a MÁV.
Megjegyzik, Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) miniszterhelyettesének utasítására
azoknak az utasoknak, akik a pontosan közlekedő járatuk ellenére is visszakapták a jegyár felét, nem kell visszafizetniük a kompenzációt.
Az, az ÉKM és a MÁV-csoport kérése az érintett utasok felé, hogy tekintsék ezt a közlekedési társaság bocsánatkérésének az utastájékoztatási rendszer mai, rövid ideig fennálló hibája miatt – írja a közlemény, hozzátéve, hogy a probléma nem sok járatot és utast érintett.
Vasárnap nem ez volt az egyetlen probléma a MÁV rendszereiben: mint arról mi is beszámoltunk, a központi forgalomirányító berendezés üzemzavara miatt Lepsény és Balatonszentgyörgy között nem közlekedhettek a vonatok.
Itt a fentebb említett informatikai hiba miatt egy-egy utas a 20 percnél nagyobb késés ellenére sem kapta vissza automatikusan a jegyár felét.
A MÁV-csoport számukra legkésőbb a holnapi napon a jegyár felét visszatéríti
– írta a vasúttársaság.
A forgalom közben újraindult a dél-balatoni vonalon, a menetrend várhatóan kora délutánra áll helyre, addig rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra és egy-egy rövidebb szakaszon pótlóbuszos átszállásra még lehet számítani – közölték.
