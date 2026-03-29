Üzent a MÁV: nem kell visszafizetni a tévesen kiutalt késési kompenzációt
Üzent a MÁV: nem kell visszafizetni a tévesen kiutalt késési kompenzációt

A vasárnapi óraátállítás követő első néhány órában – informatikai hiba miatt – az egyébként pontosan közlekedő vonatok esetében 60 perces késést érzékelt és jelzett a MÁV-csoport utastájékoztatási rendszere. Emiatt tévesen az érintett utasoknak elutalták a késési biztosítás alapján járó kompenzációt, de ezt a vasúttársaság közleménye szerint nem kell visszafizetni.

A hibát a MÁV-csoport szakemberei a vasárnap délelőtti órákban elhárították, a késési biztosítás rendszere azóta újra a valós adatok alapján működik

– írja a MÁV.

Megjegyzik, Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) miniszterhelyettesének utasítására

azoknak az utasoknak, akik a pontosan közlekedő járatuk ellenére is visszakapták a jegyár felét, nem kell visszafizetniük a kompenzációt.

Az, az ÉKM és a MÁV-csoport kérése az érintett utasok felé, hogy tekintsék ezt a közlekedési társaság bocsánatkérésének az utastájékoztatási rendszer mai, rövid ideig fennálló hibája miatt – írja a közlemény, hozzátéve, hogy a probléma nem sok járatot és utast érintett.

Vasárnap nem ez volt az egyetlen probléma a MÁV rendszereiben: mint arról mi is beszámoltunk, a központi forgalomirányító berendezés üzemzavara miatt Lepsény és Balatonszentgyörgy között nem közlekedhettek a vonatok.

Itt a fentebb említett informatikai hiba miatt egy-egy utas a 20 percnél nagyobb késés ellenére sem kapta vissza automatikusan a jegyár felét.

A MÁV-csoport számukra legkésőbb a holnapi napon a jegyár felét visszatéríti

– írta a vasúttársaság.

A forgalom közben újraindult a dél-balatoni vonalon, a menetrend várhatóan kora délutánra áll helyre, addig rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra és egy-egy rövidebb szakaszon pótlóbuszos átszállásra még lehet számítani – közölték.

