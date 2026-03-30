15 új célállomást jelentett be a Wizz Air

A Wizz Air minden eddiginél több járatot üzemeltet a nyári menetrendi időszakban Budapestről, olvasható a vállalat közleményében. A légitársaság nyári kapacitása 30 százalékkal haladja meg a tavalyi évit: két új repülőgép érkezik a budapesti bázisra, amelyekkel a déli nyaraló városok mellett több északi célállomás is elérhetővé válik.

A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 repülőgéppel és közel hárommillió ülőhellyel kezdi az idei nyarat,

utóbbi mintegy 30 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Ankara először kerül fel menetrend szerinti járattal a budapesti kínálatba; a török főváros és a közelben lévő Anatólia április 29-étól hetente 3 járattal érhető el.

Az egész évben elérhető új járatok közül kiemelkedik Krakkó, Lengyelország második legnagyobb városa. A II. János Pál pápáról elnevezett repülőtér és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között április 29-én indulnak el a járatok, amelyek hetente 4 alkalommal repülnek majd.

Nagy újdonság a Szófia felé induló összeköttetés, amely július 3-tól érhető el, és nyáron heti 4, télen pedig már heti 7 járat áll majd az utazók rendelkezésére.

A Wizz Air Bergenbe is indít járatokat március 30-tól heti 3 alkalommal, de Billund is felkerül a Wizz Air térképére április 2-től, Tallinnba pedig hetente 3 alkalommal lehet a légitársasággal repülni.

Ezeken felül a A Wizz Air – egy rövidebb kihagyás után - Budapestről március 30-ától ismét repül Szkopjéba heti 3 alkalommal.

Várnába heti 4, Lamezia Termébe pedig heti 3 járat közlekedik, a bolgár tengerparta június 8-tól, Dél-Olaszországba április 30-tól.

A csúcsidőszakra időzített útvonalak a mediterrán és adriai üdülőhelyeket célozzák, ezek június második hetétől érhetők el. Zadar június 9-től, a legtöbb turistát vonzó Dubrovnik június 8-tól érhető el Horvátországban. Spanyolországban Menorca, Olaszországban pedig Rimini kerül fel nyáron a Wizz Air kínálatába.

Két új görög térségbe is el lehet jutni a nyáron a Wizz Airrel: Kefalónia június 9-től, Kalamata pedig június 8-tól szerepel a menetrendben. Így már kilenc görög célállomás érhető el közvetlenül Budapestről a légitársaság kínálatában: Athén, Iráklio, Korfu, Rodosz, Szantorini, Thesszaloniki és Zákinthosz is.

Ritter Máté, a Budapest Airport járatfejlesztési igazgatója többek között kiemelte: „2024 nyara óta a Wizz Air összesen 5 A321NEO típusú, modern repülőgéppel erősítette a budapesti bázisa méretét, emellett nagy hangsúlyt fektet a mindenkori hatékony üzemelésre és a dinamikus csúcsidőszakon kívüli növekedésre, ezáltal körültekintően kihasználva a jelenlegi repülőtéri infrastruktúrát.”

Korábban már lehetett tudni, hogy

a vállalat a közel-keleti kapacitásainak 60-70 százalékát visszairányítja Európába.

Ezeket a gépeket olyan úti célok felé állítják forgalomba, mint Olaszország, Spanyolország, Görögország és Albánia. A Wizz Air nyári menetrendje már elérhető a légitársaság honlapján, illetve applikációjában is.

