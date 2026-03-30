A túl sok gyár ára: így ragadt bele Kína az árversenybe – és így próbál kimászni belőle

Kína ipara éveken keresztül egy brutális árversenybe ragadt bele. A vállalatok visszavágták az áraikat a piaci részesedés védelme érdekében, az árrések összeomlottak, amit gyorsan követtek a profitok is. A jelenség, amit a pekingi vezetés az „involúció” szóval kezdett el jellemezni – tehát az egymást mélybe húzó versengés, amit a túlkapacitások és a gyenge belső kereslet hajt –, egyre inkább a Covid utáni kínai gazdaság alapvető jellemzőjévé vált.
Ez az, ami miatt a nemrég a kínai statisztikai hivatal által közölt adatok fontos tendenciára hívják fel a figyelmet.
Több évnyi csökkenő nyereségesség után ugyanis úgy tűnik, hogy Kína ipara elkezdte maga mögött hagyni az öldöklő árversenyt.
A profitok 2025 végén elkezdtek emelkedni, ezzel egy többéves csökkenést megtörve, és a 2026 eleji adatok most azt mutatják, hogy a trend folytatódhatott az új évben is. Az ipari vállalatok profitja 15,2 százalékkal ugrott meg január-februárban az év azonos időszakához képest, ezzel meghosszabbítva a december 5,3 százalékos emelkedését.
A kérdés most csak az: csak egy átmeneti, törékeny normalizálódást látunk, vagy tartósan is vége lehet az árverseny időszakának?
Milyen árverseny?
A hatalmas ázsiai országból éveken keresztül olyan híreket lehetett hallani, mint például ez a tavaly májusi, amiben arra hívták fel a figyelmet, hogy a BYD óriási leárazásokba kezdett; egyes modelljeit harmadával akciózza le. Mindezt azután, hogy addigra a kínai autók átlagos ára már 19 százalékkal esett a megelőző egy évben.
Noha az autóipar az egyik itthon is legismertebb példa – hiszen a durva kínai verseny az európai gyártóknak is sok fejfájást okoz -, a csökkenő árak jelensége széleskörű volt, a Starbuckstól az ingatlanpiacon át az e-kereskedelemig sok-sok ágazatot sújtva.
Ez nem véletlen: az ilyen agresszív piaci részesedés megszerzésére (vagy megtartására) irányuló technikák a kínai gazdasági modell alapjaiban gyökereznek: a termelésközpontú növekedési modell ütközött a gyenge kereslettel.
Éveken át a politikai ösztönzők – az olcsó hitelek, a helyi önkormányzatok támogatási módja és az iparpolitika formájában – arra sarkallták a vállalatokat, hogy bővítsék kapacitásaikat és termelésüket, még akkor is, amikor a gazdaság lassult. Amikor az ingatlanpiaci lufi elkezdett leereszteni és a háztartások kereslete visszaesett, a túlkínálatnak nem volt hova „mennie” a belföldi piacon. A vállalatok kénytelenek voltak agresszív versenybe bocsátkozni a készletek értékesítése érdekében, ami a jövedelmezőség összeomlásához és a deflációs nyomás fokozódásához vezetett. Ebben a környezetben a vállalatok nem a profit maximalizálására törekednek, hanem a túlzsúfolt iparágakban a túlélésért és a piaci részesedésért küzdenek.
Miben látszik most változás?
Nem egyetlen változó, hanem az általánosabb árkörnyezet és a kommunista vezetés fellépése változott meg. Közel két évnyi folyamatos csökkenés után a termelői árak deflációja enyhülni kezdett, ezzel megszűnt az ipari árréseket szűkítő egyik legfőbb tényező. Eközben Peking fokozta az erőfeszítéseit a túlzott verseny visszaszorítására: adminisztratív iránymutatásokkal, kapacitáskorlátozásokkal és ágazatspecifikus beavatkozásokkal igyekszik korlátozni az árháborúkat a túltelített iparágakban. A stabilizálódó inputárak és a határozottabb politikai irányvonal kombinációja segített a vállalatoknak bizonyos mértékig visszanyerni az árképzési erejüket, megtörve ezzel az árak csökkenése és a nyereség zsugorodása közötti negatív visszacsatolási hurkot.
A közelmúltbeli nyereség-visszapattanás összetétele is mélyebb változásra utal. A legerőteljesebb növekedés az úgynevezett upstream nyersanyagok – különösen a színesfémek és a vegyi anyagok –, valamint a félvezetők és a pilóta nélküli légi járművekhez hasonló high-tech szegmensekre koncentrálódott.
Ez arra utal, hogy a fellendülést nem a hagyományos, alacsony árrésű tömeggyártás hajtja, hanem egyre inkább azok a szektorok, amelyek a fejlett ipari modernizációhoz és a stratégiai ellátási láncokhoz kapcsolódnak.
Ebben az értelemben az adatok arra utalnak, hogy Kína törekvése a fejlettebb technológiájú ipar támogatására a jövedelmezőséget is támogatja.
Átmeneti vagy tartós trend?
Mindez azonban még nem jelenti azt, hogy a kínai ipar tartósan maga mögött hagyta volna az elmúlt évek problémáit. A profitok javulása egyelőre nagyrészt az árkörnyezet stabilizálódásának és a célzott állami beavatkozásoknak köszönhető, miközben a gyenge belső kereslet – amely az árverseny egyik alapvető kiváltó oka volt – érdemben nem változott. Ez azt jelenti, hogy a mostani fordulat könnyen törékenynek bizonyulhat: ha a kereslet nem erősödik, a túlkapacitások újra lefelé nyomhatják az árakat és a nyereséget.
Európa számára egyértelműen az lenne a kedvezőbb forgatókönyv, ha egy tartós fordulat kezdetét láthatnánk most, hiszen akkor a kontinens vállalatain enyhülne a nyomás az olcsó kínai termékekkel való versenyben.
Ha azonban az árverseny végét tényleg az hozza el, hogy a kínai cégek egyre inkább elmozdulnak a magasabb hozzáadott értékű, fejlett iparágak felé, akkor hosszú távon egy másfajta nehézséggel kell majd megküzdeni: az értékláncon egyre feljebb és feljebb jutó, technológiailag is rendkívül versenyképes kínai vállalatokkal.
Címlapkép forrása: Kevin Frayer/Getty Images
15 új célállomást jelentett be a Wizz Air
Harminc százalékkal nő a kapacitás.
A túl sok gyár ára: így ragadt bele Kína az árversenybe – és így próbál kimászni belőle
Évek után tényleg vége lehet a brutális árversenynek.
Rohamra indultak Moszkva legnagyobb páncélosai - Nem kellett volna
Hatalmas célpont, csigalassúság.
Súlyos összeget hajtanak be a kivitelezőtől az ezer okból bírált MNB-székház felújításának ügyében
Az MNB-nek adott igazat a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv.
Soha nem látott összeomlást élt át a DeepSeek
Hét óra tizenhárom perc.
Zuhanás a magyar tőzsdén: nem kímélik ezeket a részvényeket
Ez egyre csúnyább.
Jön a fordulat az időjárásban: ekkor ér véget a zord idő Magyarországon
Megérkezett az előrejelzés.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes
Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az átrendeződő viszonyokhoz való alkalmazkodásra fókuszáltak. Több elemzés foglalkozott azza
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Meta - kereskedés
2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva
10 éves csúcson a munkanélküliség. Hogyan védekezhetnek a magyarok a jövedelmük kiesése ellen?
A KSH statisztikái alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett. Ilyen magas értéket utoljára 216 tavaszán lehetett látni. De mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesz
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Tőzsdei őslények: a túlélés tanulságai
Betekintés egy panoptikumba: az adásban három őskövület, Szabó László, Korányi G. Tamás és Karagich Isvtán beszélget egy negyedik őskövület társaságában a korai sikertörténeteikről
Itt a tavasz, megjelenhet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb szőlőbetegsége
Hogy lehet védekezni?
10 éve nem láttunk ilyen pocsék adatot a magyar gazdaságban
Túl vagyunk a foglalkoztatási csúcson.
„Ez jogilag nonszensz” – Mit csinál Magyarország az ukrajnai gázvezetékekkel?
Több kérdést is felvet a friss rendeletcsomag.
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.