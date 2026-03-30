Az egész feltörekvő piacot leminősítési hullámmal fenyegeti az S&P

Ravi Bhatia, az S&P Global Ratings igazgatója szerint
a konfliktus által gerjesztett infláció és a szigorodó finanszírozási feltételek lefelé mutató kockázatot jelentenek a közel-keleti és afrikai államadósok számára.
Ez a fordulat azután következhet be, hogy a feltörekvő piacok az elmúlt három évben jelentős javuláson mentek keresztül. A járvány utáni költségvetési reformok, az államháztartási egyensúly javulása és a csökkenő nemteljesítési ráta 2024-ben és 2025-ben még nettó felminősítési ciklust eredményezett.
A feszültség akkor éleződött ki, amikor Irán az amerikai és izraeli támadásokra válaszul korlátozta a Hormuzi-szoros forgalmát. Ezen az útvonalon halad át a globális energiaexport mintegy ötöde. A Brent nyersolaj hordónkénti ára hétfőn már 115 dolláron állt, szemben a háború kitörése előtti 72,48 dollárral.
Az energiaársokk különösen az olyan energiaimportőr országokat sújtja, mint India, Törökország vagy Kenya. Ugyanakkor az exportőrök is kénytelenek felkészülni a negatív tovagyűrűző hatásokra. A globálisan magasabb árszint ugyanis visszafogja a gazdasági növekedést, felhajtja az inflációt, és visszaveti a turizmust.
A Bloomberg feltörekvő piaci dollárállamkötvény-indexe 2022 szeptembere óta a legnagyobb havi veszteségét könyvelheti el, miután az átlagos hozamok márciusban 66 bázisponttal emelkedtek. A JPMorgan által számított kockázati felár eközben 21 bázisponttal tágult. Ezzel megfordult az a korábbi lendület, amelynek köszönhetően a feltörekvő piaci, dollárban denominált államkötvények 2022 októbere és 2026 februárja között mintegy 52 százalékos hozamot produkáltak.
Ravi Bhatia hangsúlyozta: bár a magasabb olajárak növelik az exportőrök bevételeit, az inflációs sokk és a szigorodó finanszírozási környezet valamennyi érintett országra komoly nyomást gyakorol.
