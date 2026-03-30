Az IMF kiszámolta, mekkora a teljesen kezelhetetlen államadósságszint – fontos tanulságot vonhat le Magyarország

Az államadósságról szóló viták egyik alapfeltevése dől meg: nincs univerzális pont, ahol az eladósodás törvényszerűen növekedési teherré válik. Egy friss IMF-elemzés szerint a gazdaságok adósságtűrő képessége mélyen beágyazott, országspecifikus tényezők függvénye, nincs egyetlen, globálisan érvényes adósságküszöb. A növekedés és az adósság kapcsolata így nemcsak szint kérdése, hanem intézményi minőség, pénzügyi szerkezet és történeti hitelesség eredője. Mindez alapjaiban kérdőjelezi meg az olyan egységes szabályokat, mint az Európai Unió által egyetemesen használt 60 százalékos adósságplafon. Mindennek fontos tanulságai lehetnek magyar szemmel is.

Az államadósságról szóló viták egyik visszatérő kérdése, hogy létezik-e olyan, minden országra egyformán érvényes határ, amely fölött az eladósodás már biztosan visszafogja a növekedést. Az IMF most megjelent munkaanyaga szerint a válasz egyértelműen nemleges: a 105 országra elvégzett becslések alapján az a GDP-arányos adósságszint, amely fölött a további adósságfelhalmozás már negatívan hat az egy főre jutó GDP növekedésére, rendkívül eltérő lehet országonként.

A tanulmány következménye gazdaságpolitikai szempontból az, hogy az államadósságot nem lehet pusztán egyetlen számmal vagy globális küszöbbel megítélni, mert a növekedési kockázatot legalább ennyire meghatározza az intézményi minőség, a fizetési múlt, az adósság szerkezete és a pénzügyi rendszer fejlettsége.

A most kiadott IMF-tanulmány szerzői nem azt vizsgálták, hogy egy adott ország államadóssága fenntartható-e a finanszírozás oldaláról – egyes államokra bontott adatok nem is szerepelnek a jelentésben –, nem is azt, hogy mikor vesztheti el a piac bizalmát, hanem egy másik kérdést tettek fel:

hol van az a pont, amely fölött a további eladósodás már a gazdasági növekedés fékezőjévé válik?

Ezt nevezték el debt overhang thresholdnak, vagyis annak az adósságküszöbnek, amelynél a többletadósság marginális növekedési hatása pozitívból negatívvá fordul.

A tanulmány egyik legfontosabb állítása, hogy nincs univerzális államadósság-küszöb. Az országonként becsült értékek 20 százalék és 209 százalék között szóródnak a GDP arányában. Ezzel pedig kicsit pálcát is törnek az Európai Unió stabilitási és növekedési paktumában előírt 60 százalékos államadosságszint-elvárás felett, mivel az túl uniformizált.

A teljes 105 országos mintában az átlagos küszöb 67,3 százalék, a medián 63,8 százalék.

A csoportátlagok közötti különbségek még ennél is beszédesebbek:

az olajexportőr országoknál az átlagos küszöb 52,5 százalék,

az alacsony jövedelmű országoknál 55,5 százalék,

az alsó-közepes jövedelmű országoknál 64 százalék,

a felső-közepes jövedelmű országoknál 79,5 százalék,

a magas jövedelmű országoknál pedig 85,2 százalék.

A Világbank 2026-os besorolásában a magas jövedelmű kategória küszöbe 13 935 dolláros egy főre jutó GNI, Magyarországé pedig a legfrissebb, 2024-es adat szerint 20 770 dolláros volt a jelentéshez használt Atlas-módszertannal számolva, vagyis jócskán e határ fölött áll.

Így a 85,2 százalékos küszöb alatt van jelenleg, mivel 2025 végén 74,9 százalék volt a GDP-arányos államadósság. Azonban az Európai Bizottság által kiadott adósságfenntarthatósági jelentésében vázolt pálya szerint már a 2030-as évek elejére átveheti a jelentésben meghatározott, a növekedést már visszavető szintet.

Ha már egyszer ennyi, akkor ennyi is marad

A tanulmány szerzői a kutatáshoz az 1980 és 2022 közötti adatokat használtak, és országonként próbálták az adatokból visszafejteni azt a pontot, ahol a növekedési hatás fordul. A növekedési egyenletben az egy főre jutó reál-GDP növekedését magyarázták több, a szakirodalomban szokásos kontrollváltozóval:

az államadósság illetve az egy főre jutó GDP szintjével, a munkaképes korú népességgel, a humántőkével, az egy főre jutó tőkeállománnyal, a gazdaság nyitottságával és a cserearányokkal.

A kutatás eredménye igazolta, hogy az adósságszint változása és a növekedés közötti kapcsolat nem egyirányú: a becsült küszöb alatt a többletadósság még lehet növekedést támogató vagy legalábbis nem kifejezetten káros. A küszöb fölött viszont a további eladósodás már negatív kapcsolatban áll az egy főre jutó GDP növekedésével.

A tanulmány egyik fontos megállapítása, hogy az országonként becsült adósságküszöbök időben meglepően kevéssé változnak.

Pedig a vizsgált 1980–2022 közötti időszakba beleesik a globális pénzügyi válság és a Covid-járvány is. Az országcsoportok átlagos küszöbei mégis inkább lassan mozdulnak, ami arra utal, hogy ezeket nem rövid távú piaci kilengések, hanem mélyebb, szerkezeti tényezők alakítják. Magyarán egy ország adósságviselő képessége jellemzően nem egyik évről a másikra ugrik meg vagy esik vissza, hanem akkor változik, ha tartósan javul vagy romlik például az intézményrendszer, a fizetési fegyelem vagy a pénzügyi rendszer fejlettsége.

Szép és jó, de miért?

A szerzők ezért a második lépésben azt vizsgálták meg, mi magyarázza az országok közötti nagy különbségeket. Öt tényezőcsoportot vetettek össze a már megbecsült küszöbökkel:

az adósságszolgálati múltat, az intézményi és kormányzási minőséget, az államadósság szerkezetét, a pénzügyi szektor méretét és a pénzügyi fejlettséget.

A cél az volt, hogy kiderüljön, miért tud egyes országok gazdasága jóval magasabb adósságszintet elviselni, mint másoké.

A fizetési múlt esetében az jött ki, hogy ahol az állam megbízhatóbban teljesítette korábban az adósságszolgálatát, ott jellemzően magasabb az a küszöb is, amely fölött az adósság már rontja a növekedést.

A teljes mintában ez a kapcsolat pozitív és statisztikailag erős volt. Az összefüggés különösen az üzemanyag-exportőröknél és az alsó-közepes jövedelmű országoknál látszott, itt a megbízhatóság az átlagosnál erőteljesebben határozta meg az adósságviselő képességet.

Vagyis ezekben a csoportokban a hitelesebb adósságtörténet érezhetően növelte az adósságviselő képességet.

A magas jövedelmű országoknál nagyon nagy, 4,234-es érték jött ki, de ezt maguk a szerzők is óvatosan kezelik, mert ebben a körben a változók szórása kicsi, ezért könnyebben torzulnak az eredmények, vagyis vélhetően náluk kevésbé domináns ez a mutató. Az alacsony jövedelmű országoknál viszont negatív, -0,128-as összefüggés adódott, ami arra utal, hogy ebben a csoportban a fizetési múlt hatását erősen befolyásolja a minta összetétele és több más szerkezeti tényező.

A tanulmány szerint ott tud az állam nagyobb adósságot elviselni anélkül, hogy az már érezhetően visszafogná a növekedést, ahol jobban működik a jogrend, kisebb a korrupció, és erősebb a közigazgatás.

Vagyis nem csak az adósság nagysága fontos, hanem az is, mennyire működik megbízhatóan az állam. Ez a kapcsolat főleg az üzemanyag-exportőröknél és az alacsony jövedelmű országoknál látszott tisztán. A magas jövedelmű országoknál volt néhány ellentmondásos eredmény, de a szerzők szerint ez inkább abból fakad, hogy ezekben az országokban eleve kisebbek a különbségek az intézményi minőségben, ezért nehezebb egyértelmű statisztikai mintát kimutatni.

Ott viszont alacsonyabb lehet az a szint, ahol az adósság már növekedési teherré válik, ahol nagyobb a külföldiek vagy a hivatalos hitelezők szerepe az állam finanszírozásában. Magyarán:

ha egy ország jobban rá van utalva külső pénzre, sérülékenyebb lehet, és hamarabb elérheti azt a pontot, ahol a további eladósodás már inkább árt, mint használ.

Ez a minta több országcsoportban is megjelent, nemcsak a szegényebb országoknál, hanem a magas jövedelműeknél is. Utóbbiaknál ott, ahol a lakosság elöregedő, a kormányzási minőségre vonatkozó mutatók gyengébbek, illetve ahol a gazdaság erősen nyitott.

Különösen erős összefüggést találtak a hazai pénzügyi rendszer fejlettségével: ahol nagyobb, mélyebb és jobban működő a bankrendszer és általában a pénzügyi közvetítés, ott az állam könnyebben talál belföldi finanszírozást, és magasabb adósságot is elbír anélkül, hogy az rögtön fékezné a növekedést. Maga a megfejtés itt nem korszakos, ezért a szerzők is inkább azt emelik ki, hogy ez főleg az alsó-közepes és alacsony jövedelmű országoknál látszik erősen. Vagyis a pénzügyi rendszer fejlesztése ezekben az országokban nemcsak a beruházások vagy a hitelezés miatt fontos, hanem azért is, mert növelheti azt a mozgásteret, ameddig az állam még viszonylag biztonságosan tud eladósodni.

Ugyanakkor a szerzők hangsúlyozzák, hogy ezeket az eredményeket nem szabad mechanikus oksági törvényként kezelni. Inkább azt mutatják meg, hogy milyen országjellemzők társulnak magasabb vagy alacsonyabb adósságviselő képességhez.

Címlapkép forrása: EU