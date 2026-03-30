Drasztikus pénzügyi lépésre kényszerült Oroszország: felfüggesztette korábbi terveit

Oroszország július 1-jéig felfüggeszti a költségvetés keretében végzett devizaműveleteket – közölte a kormány és a pénzügyminisztérium.

Az iráni háború kitörését követő olaj-áremelkedés azonban arra kényszerítette Moszkvát, hogy

ELHALASSZA KORÁBBI TERVEIT.

A műveletek újraindításakor a minisztérium figyelembe veszi a március óta felfüggesztett devizatranzakciók összesített volumenét.

A DÖNTÉS RÉSZBEN AZ OLAJÁRAK EMELKEDÉSÉVEL FÜGG ÖSSZE

- és célja az államháztartás fenntarthatóságának javítása és a pénzügyi rendszer megerősítése - írta meg a Reuters.

Február végén a csökkenő olaj- és gázbevételek nyomán a pénzügyminisztérium bejelentette, hogy tovább csökkenti a költségvetési szabályban rögzített küszöbárat. Ez az a határérték, amely felett az olajból származó többletbevételeket a költségvetési hiány fedezésére szolgáló tartalékalapba irányítják. A módosítás célja az volt, hogy több forrást csatornázzanak a Nemzeti Vagyonalapba.

Forrás: Reuters

