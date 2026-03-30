Ez már a háború hatása: megugrott az infláció Európa legerősebb gazdaságában

Márciusban az előző havi 1,9%-ról 2,7%-ra ugrott az infláció Németországban – derül ki a hétfőn publikált előzetes adatokból. Az emelkedés megfelelt az előzetes várakozásoknak, a közel-keleti háború kitörése miatt már számoltak a befektetők a növekedéssel.

A fogyasztói árak havi alapon 1,1%-kal emelkedtek a februári 0,2%-os ütem után, ez meghaladta a 0,9%-os előzetes várakozást. Az éves alapú infláció így 1,9%-ról 2,7%-ra emelkedett. A harmonizált árindex pedig a februári 2%-ról 2,8%-ra ugrott. Utoljára 2024 decemberében volt a mostaninál magasabb az áremelkedés.

A közel-keleti háború kitörése után megugró energiaárak mellett már várható volt az infláció emelkedése, de a mostani adat az első konkrét jele ennek. A fokozódó nyomás miatt egyes szakértők azt sem zárják ki, hogy

már áprilisban kamatot kell majd emelnie az Európai Központi Banknak.

