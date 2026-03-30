Fogyóban a magyar külkertöbblet az olajársokk előtt

Februárban kissé csökkent a magyar külkereskedelmi többlet, miután a behozatal erősödik, a kivitel pedig továbbra is gyenge.

Csökken a külkereskedelmi többlet, visszaesik az export, élénkül az import.

Ezt mutatja a friss pillanatfelvétel az olajársokk előtti magyarországi külkereskedelmi helyzetről.

Az aktívum februárban 665 millió euró volt, az egyenleg 342 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A mérséklődés a 12 havi gördülő egyenlegben is tetten érhető.

Az egy évre visszatekintő kumulált egyenleg 7,5 milliárd euróra csökkent, ami 2023 ősze óta a legalacsonyabb szint.

A KSH friss adatai szerint naptárhatással kiigazítva

a kivitel volumene 2,3%-kal csökkent,

a behozatalé 6,7%-kal bővült.

A gyenge külső kereslet miatt az export továbbra is gyengélkedik, miközben az emelkedő fogyasztás hatására a behozatal növekszik.

Összességében úgy látszik, hogy az Irán elleni amerikai-izraeli támadás előtt sem volt acélos a magyar export. Miután a sokk érzékenyen érintheti a globális gazdaságot, így a következő hónapok kapcsán is érdemes óvatosnak lenni. Ráadásul az energiaárak magasba szökése tovább fogja rontani a magyarországi külkereskedelmi mérleget.

