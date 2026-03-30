  • Megjelenítés
Fogyóban a magyar külkertöbblet az olajársokk előtt
Gazdaság

Portfolio
Februárban kissé csökkent a magyar külkereskedelmi többlet, miután a behozatal erősödik, a kivitel pedig továbbra is gyenge.

Csökken a külkereskedelmi többlet, visszaesik az export, élénkül az import.

Ezt mutatja a friss pillanatfelvétel az olajársokk előtti magyarországi külkereskedelmi helyzetről.

Az aktívum februárban 665 millió euró volt, az egyenleg 342 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A mérséklődés a 12 havi gördülő egyenlegben is tetten érhető.

Az egy évre visszatekintő kumulált egyenleg 7,5 milliárd euróra csökkent, ami 2023 ősze óta a legalacsonyabb szint.

Még több Gazdaság

A KSH friss adatai szerint naptárhatással kiigazítva

  • a kivitel volumene 2,3%-kal csökkent,
  • a behozatalé 6,7%-kal bővült.

A gyenge külső kereslet miatt az export továbbra is gyengélkedik, miközben az emelkedő fogyasztás hatására a behozatal növekszik.

Összességében úgy látszik, hogy az Irán elleni amerikai-izraeli támadás előtt sem volt acélos a magyar export. Miután a sokk érzékenyen érintheti a globális gazdaságot, így a következő hónapok kapcsán is érdemes óvatosnak lenni. Ráadásul az energiaárak magasba szökése tovább fogja rontani a magyarországi külkereskedelmi mérleget.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility