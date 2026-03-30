Hatalmas áttörést értek el: forradalmasíthatják az akkumulátorokat ezzel az újítással a kutatók

AI in Energy 2026 Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!

A mai lítiumion-akkumulátorok anódja jellemzően grafitból készül. Ez az anyag ugyan stabil, de energiatárolási képessége korlátozott, fajlagos kapacitása mindössze 370 milliamperóra grammonként (mAh/g). Bár a szilícium sokszorosan nagyobb kapacitást kínál, töltés közben kitágul, ami repedésekhez és az akkumulátor gyors elhasználódásához vezet. A brit Surrey-i Egyetem Fejlett Technológiai Intézetének kutatói egy új megközelítést (ATI) dolgoztak ki, amelyet az ACS Applied Energy Materials című tudományos folyóiratban mutattak be.

Az úgynevezett VISiCNT (Vertically Integrated Silicon-Carbon Nanotube, magyarra fordítva nagyjából: vertikálisan integrált szilícium-szénnanocső) technológia lényege, hogy nanoméretű széncsöveket helyeznek el nagyon sűrűn egy rézfóliára, majd ezeket vékony szilíciumréteggel vonják be. Az így létrejövő rugalmas, elektromosan vezető váz képes elnyelni a szilícium tágulását anélkül, hogy az anód szerkezete károsodna.

A laboratóriumi tesztek során az új anód fajlagos kapacitása meghaladta a 3500 milliamperóra/gramm értéket. Ez közelít a szilícium elméleti maximumához, és csaknem tízszerese a hagyományos grafitanódok teljesítményének.

Az új anód ráadásul az ismételt töltési és merítési ciklusok során is stabil maradt, valamint gyorstöltésre is alkalmasnak bizonyult.

A technológia egyik legfontosabb gyakorlati előnye, hogy a szénnanocsöveket közvetlenül a sorozatgyártott akkumulátorokban már használt rézfólin "növesztik", ráadásul ipari méretekben is skálázható eljárással. Ez azt jelenti, hogy az új típusú anód viszonylag kis módosításokkal integrálható a meglévő akkumulátorgyártó sorokba.

Ravi Silva professzor, az ATI igazgatója kiemelte: a technológia nemcsak az elektromos járművek, hanem a hálózati energiatároló rendszerek és a mikroelektronika számára is rendkívül ígéretes lehet.

