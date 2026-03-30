Jó hírt kapott a magyar Spar anyacége

Az osztrák versenyhivatal engedélyezte, hogy a Spar Austria felvásároljon huszonhárom Unimarkt üzletet. A tranzakció nyomán az átvett boltok többségét független kiskereskedők üzemeltetik majd. Az egységek teljes átalakítása tavaszra fejeződik be.

A tranzakció pénzügyi részleteit a felek nem hozták nyilvánosságra. A felvásárlás összesen öt tartományt érint: a legtöbb bolt Stájerországban (11) található, de Felső-Ausztriában (5), Alsó-Ausztriában (4), Salzburgban (2) és Burgenlandban (1) is cserélnek gazdát üzletek.

A hatóság a jóváhagyást ahhoz a feltételhez kötötte, hogy

legalább tizenhét egységet független SPAR-kereskedőknek kell üzemeltetniük.

A vállalat továbbra is együttműködik a jelenlegi Unimarkt-partnerek többségével, így végül tizennyolc üzlet marad független üzemeltetőknél. A vásárlók ezekben a boltokban a megszokott regionális és nemzetközi árukínálat mellett már a Spar saját márkás termékeit is megtalálhatják.

A korábbi Unimarkt-üzletek arculati és technikai átalakítása február közepéig lezárul. A beolvadási folyamat március végére fejeződik be teljesen. Ekkortól kezdve mind a huszonhárom boltban a Spar teljes termékválasztéka várja majd a vevőket.

