Jön a fordulat az időjárásban: ekkor ér véget a zord idő Magyarországon
A hét első felében borult, szeles és csapadékos időjárás vár ránk. Keleten a kiadós esőzések, míg a Dunántúl nyugati felén a viharos széllökések határozzák meg napjainkat. Szerda estére azonban országszerte felszakadozik a felhőzet, és megszűnik a csapadék.

Időjárás hétfőn

Hétfőn az ország nagy részén erősen felhős vagy borult marad az ég. Csapadékra főként a keleti kétharmadban kell számítani.

Az Alföldön akár jelentősebb mennyiségű eső is összegyűlhet. Ezzel szemben a nyugati megyékben alig várható csapadék.

Kép forrása: HungaroMet

Az északi, északnyugati szél sokfelé megerősödik. A Balatonnál és Sopron környékén viharos lökésekre is készülni kell. A nappali maximumok általában 7 és 13 Celsius-fok között alakulnak, de a tartósan esős tájakon ennél hűvösebb lesz.

Időjárás kedden

Kedden folytatódik a túlnyomóan borús, barátságtalan idő. Hétfő éjszaka a szél átmenetileg mérséklődik, majd kedden hajnalban újra erőre kap. A hőmérséklet országszerte 2 és 7 Celsius-fok közé süllyed majd.

Kép forrása: HungaroMet

Az esőzés kedden is kitart, több helyen számíthatunk újabb esőkre és záporokra csupán a nyugati és délnyugati vidékek maradhatnak szárazon. Legkisebb eséllyel az Alpokalján és a Kisalföldön lesz szükség az esernyőkre.

A légmozgás ismét jelentős szerepet kap, ugyanis az északi, északnyugati szél országszerte megerősödik.

A Nyugat-Dunántúlon, a Bakonyban és a Balaton térségében pedig kifejezetten viharossá fokozódik. A délutáni órákban mindössze 6 és 11 fok közötti értékeket mérhetünk.

Időjárás szerdán

Szerdán fokozatosan javulni kezd az időjárás. Kezdetben még sok lesz a felhő, és elszórtan kisebb eső, zápor is előfordulhat.

Délutánra azonban már minimálisra csökken a csapadék esélye.

Kép forrása: HungaroMet

Napközben északkelet felől folyamatosan felszakadozik a felhőzet, így késő estére a legtöbb helyen már kiderül az ég. Az északkeleti szél még többfelé erős marad, de a hőmérséklet emelkedni kezd. A hajnali 0 és 7 Celsius-fok közötti minimumokat követően délutánra már kellemesebb, 9 és 15 Cesius-fok közötti időre számíthatunk.

