Kezdődik: üzemanyaghiány lépett fel az egyik brit szupermarketláncnál

Allan Leighton, az Asda ügyvezető elnöke elmondta, hogy az üzemanyag-értékesítés jelentősen megnőtt a konfliktus múlt hónap végi kitörése óta. Az autósok az áremelkedéstől és az esetleges ellátási zavaroktól tartva gyakrabban tankolnak.

Az Asda egyébként a Tesco után a második legnagyobb üzemanyag-kiskereskedő Nagy-Britanniában.

Leighton hangsúlyozta, hogy a beszállítóktól nem kapnak a megszokottnál több üzemanyagot. "Ha a beszállított mennyiség változatlan, miközben az értékesítési volumen nő, a készletek óhatatlanul csökkennek" – fogalmazott az éves beszámoló közzététele után tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy a kereslet hirtelen kiugrásai átmeneti hiányhoz vezethetnek. Ez érinthet egy-egy kútoszlopot, az ólmozatlan benzint, a gázolajat, vagy akár egy teljes töltőállomást is, de a hiányzó készleteket gyorsan pótolják.

A brit pénzügyminisztérium a hónap elején egyeztetett az üzemanyag-kereskedőkkel, miután felmerült a gyanú, hogy nyerészkednek az áremelkedésen. Leighton határozottan cáfolta ezt, és megjegyezte, hogy az Asda árrése várhatóan csökkenni fog. A kormányt is bírálta: szerinte az állam jelentős extra bevételre tesz szert az üzemanyagárak emelkedéséből. Úgy véli, a kormánynak ahelyett, hogy másokra mutogatna, önmagát kellene vizsgálnia.

Az Asda vezetője azt is közölte, hogy az élelmiszerek és a napi fogyasztási cikkek ellátási lánca egyelőre stabil a válság ellenére is. Az infláció emelkedése azonban elkerülhetetlennek tűnik.

