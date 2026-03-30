Kiderült, ki járt a legrosszabbul az amerikai vámokkal
Kiderült, ki járt a legrosszabbul az amerikai vámokkal

Az Európai Központi Bank (EKB) gazdasági jelentésében közzétett elemzés szerint az amerikai vámok pénzügyi terheit túlnyomórészt a helyi fogyasztók és importőrök viselik. Az exportőröket ugyanakkor a csökkenő kereskedelmi forgalom érinti hátrányosan.

Az EKB tanulmánya arra kereste a választ, hogy valójában kit terhelnek a Trump-kormányzat által tavaly bevezetett széles körű vámintézkedések költségei. Az amerikai vezetés korábban azt állította, hogy a vámemelések árát az exportőrök fogják megfizetni. Az EKB elemzése azonban ennek épp az ellenkezőjét bizonyítja. A kutatás rávilágít, hogy az Egyesült Államokba exportáló vállalatok a vámemelésből fakadó többletköltségeknek csupán kis hányadát tudják kigazdálkodni.

A terhek döntő része így az amerikai importőrökre és a fogyasztókra hárul.

Az európai jegybank számításai szerint az amerikai vásárlók jelenleg a költségek nagyjából egyharmadát fizetik meg. Hosszabb távon ez az arány a felét is meghaladhatja, ahogy az amerikai vállalatok felélik a költségviselő képességüket. Mindez azt jelenti, hogy a jövőben a helyi cégek a vámemelések okozta többletköltségek mintegy 40 százalékát állják majd.

Az intézkedések ugyanakkor az európai exportőröket is érzékenyen érintik, mivel a védővámok jelentősen visszavetik a behozatal mennyiségét. A tanulmány becslése szerint azokban a termékkategóriákban, amelyekkel a vámok ellenére is folytatódik a kereskedelem, a vámtételek 10 százalékos emelése 4,3 százalékos visszaesést eredményez az import volumenében.

