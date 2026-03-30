  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés: jöhetnek az extrém mínuszok a szerb árampiacon
Gazdaság

Portfolio
A szerb villamosenergia-tőzsde, a SEEPEX májustól bevezeti a negatív árakat a kereskedésben - írja a Montel. Ez fontos lépést jelent a nyugat-balkáni piac európai uniós integrációja felé.
Információ és jelentkezés

Az első negatív áras aukciós napot 2026. május 5-én tartják

- a fizikai szállítás pedig a rákövetkező napon kezdődik meg.

A jelenlegi 0 euró/megawattórás alsó árkorlátot a másnapi piacon mínusz 500 euró/megawattórára csökkentik. A napon belüli piacon ez az érték mínusz 9999 euró/megawattóra lesz, ami megegyezik az Európai Unióban alkalmazott minimális elszámolási árral.

A tőzsde közleménye szerint a negatív árak bevezetése jelentős mérföldkő a piacfejlesztésben, mivel pontosabb árjelzéseket biztosít a piaci szereplők számára. A döntés emellett

felkészíti a szerb villamosenergia-piacot az egységes európai piachoz való csatlakozásra,

és összhangba hozza a nemzeti szabályozást az uniós normákkal.

Az európai villamosenergia-piacot ma már nem csak a nagykereskedelmi árak, hanem a pillanatok alatt megugró vagy éppen mínuszba zuhanó extrém kiegyenlítő igények is formálják, amelyek egy kisebb energiapiaci szereplőt könnyedén térdre kényszeríthetnek. Ezért is van egyre nagyobb jelentősége a gyors reagálásnak.

A lépés nem előzmény nélküli, hiszen a SEEPEX az idei első negyedévben szokatlan árazási mintákat tapasztalt. Milos Mladenovics ügyvezető igazgató szerint ebben meghatározó szerepet játszott az EU karbonvámja, a szén-dioxid-határkiigazítási mechanizmus (CBAM), valamint a nyugat-balkáni térség jelentős vízenergia-termelése. Ezek hatására már januárban megjelentek a 0 euró/megawattórás árak, a trend pedig februárban és márciusban is folytatódott.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kasza Elliott-tal

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility