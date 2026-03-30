Megjött a döntés: így alakulna holnap a benzin ára
Holnap nem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak, írja a holtankoljak.

A hónap utolsó napján nem változnak a hazai nagykereskedelmi piaci árak.

2026.03.30-án a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 690 Ft/liter
  • Gázolaj: 784 Ft/liter

A magyar kormány március 9-én döntött az üzemanyagpiacba való állami beavatkozásról, miután az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek az árak. A rendeletek alapján

a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára.

Kezdődik: üzemanyaghiány lépett fel az egyik brit szupermarketláncnál

Kiderült, ki járt a legrosszabbul az amerikai vámokkal

15 új célállomást jelentett be a Wizz Air

Jöhet a fellélegzés a benzinkutakon?

Portfolio Blogger

Holdblog

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Az IMF kiszámolta, mekkora a teljesen kezelhetetlen államadósságszint – fontos tanulságot vonhat le Magyarország
Bevallotta Donald Trump: ez az iráni háború egyik legfontosabb célja - Amerika Teherán olaját akarja
Home office-ba küldi egy multi 3000 emberét az üzemanyaghiány miatt
