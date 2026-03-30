Megjött a döntés: így alakulna holnap a benzin ára

A hónap utolsó napján nem változnak a hazai nagykereskedelmi piaci árak.

2026.03.30-án a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 690 Ft/liter

Gázolaj: 784 Ft/liter

A magyar kormány március 9-én döntött az üzemanyagpiacba való állami beavatkozásról, miután az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek az árak. A rendeletek alapján

a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára.

Címlapkép forrása: Shutterstock