Megszületett a nagy gázalku: Magyarországot megkerülve érkezhet amerikai gáz Ukrajnába

Az EU által megszentelt megállapodás alapján új, versenyképes árazású tranzitkapacitás-termékeket vezetnek be az úgynevezett Vertikális Gázfolyosó tranzitútvonalon - írta meg a Montel. Ez érdemben növelheti az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítását Közép- és Délkelet-Európa felé. Az egyezséget a görög, bolgár, román, moldáv és ukrán földgázszállító rendszerüzemeltetők (TSO-k), valamint a görög–bolgár összekötő vezetéket működtető ICGB kötötte meg. A szakértők szerint a forgalom különösen akkor nőhet meg ezen a szakaszon, ha Ukrajna más irányból, például Magyarország felől nehezen jutna ellátáshoz.

Az Európai Bizottsággal közösen kidolgozott egyezség értelmében

a 2026–2027-es gázévtől, azaz októbertől napi, havi, negyedéves és éves kapacitástermékek válnak elérhetővé a gázfolyosó teljes hosszán.

A hálózat egy átlátható, az uniós szabályozással összhangban lévő árazási keretrendszerben fog működni. A rendszerüzemeltetők közös nyilatkozatukban "rendkívül versenyképes tarifákat" ígértek.

Kereskedők szerint a lépés

megnyithatja az utat a görög LNG-terminálokba érkező amerikai cseppfolyósított földgáz továbbszállítása előtt.



Egy görög gázpiaci szereplő a Montelnek elmondta: "a hír új lehetőségeket teremthet az amerikai LNG fogadására, és fellendítheti a Görögországból Ukrajna felé tartó gázáramlást".

Giovanni Bettinelli, a GFB Insight tanácsadó cég gázelemzője szintén optimista. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden a tényleges tarifaszinteken múlik. A forgalom különösen akkor nőhet, ha Ukrajna más irányból, például Magyarország felől nehezen jut ellátáshoz. Budapest a múlt héten jelentette be, hogy a harmadik negyedévben megtiltja a gáztranzit-kapacitások értékesítését Ukrajna számára.

Egy ukrán kereskedő a Montelnek úgy fogalmazott, hogy bár a pontos tarifák még nem ismertek, a transzbalkáni útvonal forgalmának növekedésére számít. Ez a növekedés különösen akkor valósulhat meg, ha a magyar vagy a szlovák irány politikai okokból nem lesz elérhető.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images