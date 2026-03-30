Menekülnek át a magyar vásárlók a horvát boltokba, annyival olcsóbb sok termék
Gazdaság

Egyre több magyar vásárló jár át a horvátországi Baranyába, ahol a sertéshús, a sajt és a dohánytermék is jóval olcsóbb, mint itthon. A határ menti bevásárlóturizmus iránya ezzel teljesen megfordult az elmúlt hónapokban - írta meg a Croatia Week.
A kelet-horvátországi Pélmonostor (Beli Manastir) környékén működő boltok tulajdonosai arról számoltak be a Glas Slavonije című lapnak, hogy a magyar vásárlók száma látványosan megnőtt.

A vevők jellemzően hétvégente érkeznek, és nagy tételben vásárolnak élelmiszert, valamint dohányárut.

A legkeresettebb termékek közé a sertéshús, a felvágottak, a sajt, a cigaretta és a különféle alapvető élelmiszerek tartoznak. A helyi kereskedők szerint a sertéshús a horvát üzletekben akár 30 százalékkal is olcsóbb lehet, mint Magyarországon. Emellett egyes sajtfajták kilója akár öt euróval is kevesebbe kerülhet a hazai áraknál. A vásárlók előszeretettel viszik a népszerű tőkehúsokat, például a tarját, a combot, a lapockát és a szalonnát, de az édességek és a készételek is jól fogynak. Dohánytermékekre alkalmanként akár több száz eurót is elköltenek.

A megnövekedett kereslet miatt a pélmonostori boltosok már a készletezési stratégiájukat is átszabták.

Kifejezetten igyekeznek elegendő árut biztosítani azokból a termékekből, amelyeket a magyar vásárlók a leggyakrabban keresnek.

Régen nem ez volt

Ez a jelenség figyelemre méltó fordulatot jelent a korábbi évtizedekhez képest. Régebben ugyanis a horvátok jártak át Magyarországra a kedvezőbb árak miatt, különösen a délszláv háború előtt és után. Legutóbb 2022-ben volt jellemző ez a tendencia, amikor a horvát autósok tömegesen tankoltak a határ magyar oldalán az alacsonyabb üzemanyagárak miatt. Ez a trend azonban azonnal megszűnt, miután Magyarország előbb korlátozta, majd eltörölte a külföldiek számára is elérhető hatósági üzemanyagárat.

Mára tehát teljesen megfordult a trend.

A határ menti horvát települések jelentősen profitálnak a magyar bevásárlóturizmusból, amelyet továbbra is az egyre markánsabb árkülönbségek tartanak életben.

