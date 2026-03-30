Penészgyanú miatt visszahívtak egy népszerű édességet a magyar boltok polcairól
Penészgyanú miatt visszahívja a 30 grammos, tejes krémmel töltött Dörmi piskóták bizonyos tételeit a Mondelez Hungária Kft. Az érintett édességeket az illetékes hatóság utasítására levették a boltok polcairól. A vásárlókat arra kérik, hogy ne fogyasszák el a terméket - írja közleményében a NKFH.

A visszahívásra azért volt szükség, mert

Lengyelországban a termék több gyártási tételénél is penész jelenlétét mutatták ki.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) elrendelte a piskóták azonnali forgalomból történő kivonását. Erről a forgalmazó már gondoskodott. A termékvisszahívási folyamatot és az érintett árucikkek sorsát a hatóság folyamatosan felügyeli.

A biztonsági intézkedés kizárólag a 30 grammos kiszerelésű, "Dörmi Tejes krémmel (28%) töltött puha piskóta" megnevezésű termékeket érinti. A visszahívás az alábbi azonosítójú és lejárati idejű tételekre vonatkozik:

  • OPM0154442 (2026. 05. 01.)
  • OPM0154443 (2026. 05. 01.)
  • OPM0154451 (2026. 05. 02.)
  • OPM0154753 (2026. 05. 23.)
  • OPM0154761 (2026. 05. 24.)
  • OPM0154762 (2026. 05. 24.)

Aki korábban vásárolt a felsorolt azonosítójú termékekből, semmiképpen ne fogyassza el azokat.

A piskótákat javasolt visszavinni a vásárlás helyére. A forgalmazó tájékoztatása szerint a termékek vételárát ott maradéktalanul visszatérítik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

