Penészgyanú miatt visszahívtak egy népszerű édességet a magyar boltok polcairól

A visszahívásra azért volt szükség, mert

Lengyelországban a termék több gyártási tételénél is penész jelenlétét mutatták ki.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) elrendelte a piskóták azonnali forgalomból történő kivonását. Erről a forgalmazó már gondoskodott. A termékvisszahívási folyamatot és az érintett árucikkek sorsát a hatóság folyamatosan felügyeli.

A biztonsági intézkedés kizárólag a 30 grammos kiszerelésű, "Dörmi Tejes krémmel (28%) töltött puha piskóta" megnevezésű termékeket érinti. A visszahívás az alábbi azonosítójú és lejárati idejű tételekre vonatkozik:

OPM0154442 (2026. 05. 01.)

OPM0154443 (2026. 05. 01.)

OPM0154451 (2026. 05. 02.)

OPM0154753 (2026. 05. 23.)

OPM0154761 (2026. 05. 24.)

OPM0154762 (2026. 05. 24.)

Aki korábban vásárolt a felsorolt azonosítójú termékekből, semmiképpen ne fogyassza el azokat.

A piskótákat javasolt visszavinni a vásárlás helyére. A forgalmazó tájékoztatása szerint a termékek vételárát ott maradéktalanul visszatérítik.

