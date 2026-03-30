Pozitív hatását azonosították a home office-nak: növelheti a termékenységet a távmunka

Women's Money & Mindset Day 2026 Hogyan hoznak a nők pénzügyi döntéseket – és mi minden befolyásolja ezeket a számokon túl? A Women’s Money & Mindset Day a pénzhez, kockázathoz és jövőhöz való viszonyt vizsgálja női szemmel.

Steven J. Davis és szerzőtársai az amerikai National Bureau of Economic Research (NBER) műhelytanulmányaként megjelent kutatásukban vizsgálták a jelenséget. Arra jutottak, hogy

ha mindkét partner hetente legalább egy napot otthonról dolgozik, a várható gyermekszám nőnként 0,32-vel magasabb, mint azoknál a pároknál, ahol egyikük sem végez távmunkát.

Az Egyesült Államokban ez a különbség még nagyobb, ott 0,45 gyermek a többlet. A kutatás a 20 és 45 év közötti korosztályban a már megszületett és a tervezett gyermekeket egyaránt figyelembe vette.

A számokat részletesebben megvizsgálva egyértelmű mintázat rajzolódik ki. Ahol egyik fél sem dolgozik otthonról, ott az átlagos gyermekszám nőnként 2,26. Ha a nő hetente legalább egy napot otthonról dolgozik, ez az érték 2,48-ra emelkedik.

Abban az esetben, ha mindkét partner végez távmunkát, a szám 2,58-ra nő.

Ha csak a férfi dolgozik otthonról, a növekedés mérsékeltebb, ekkor átlagosan 2,36 gyermekkel lehet számolni.

A kutatók három lehetséges okot azonosítottak a jelenség mögött.

Egyrészt az otthoni munkavégzés megkönnyíti a gyermekgondozás és a keresőtevékenység összeegyeztetését , ami több gyermek vállalására ösztönözheti a párokat.

Másrészt elképzelhető, hogy a már gyermekes családok eleve olyan állásokat keresnek, amelyek távmunkát is kínálnak.

Harmadrészt pedig a távmunka puszta elérhetősége is növelheti a termékenységet, mivel bővíti a családbarát munkakörök választékát.

Mindhárom magyarázat abba az irányba mutat, hogy a home office megkönnyíti a gyermeknevelés és a karrierépítés párhuzamos vitelét.

Az otthoni munkavégzés elterjedtsége országonként jelentősen eltér, ami közvetlenül befolyásolja a termékenységre gyakorolt hatás mértékét. A 20 és 45 év közötti dolgozók körében a legalább heti egy napot otthonról dolgozók aránya Japánban mindössze 21 százalék, míg Vietnamban eléri a 60 százalékot. Európában az Egyesült Királyság vezet 54 százalékkal, miközben a kontinens számos országában a távmunka jóval kevésbé elterjedt.

A kutatók szerint, ha más országok is elérnék az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban vagy Kanadában ma jellemző távmunka-arányokat, az érzékelhetően növelhetné a termékenységüket.

A kutatók ugyanakkor óvatosságra intenek a szakpolitikai következtetések levonásakor. A távmunka iránti igény egyénenként nagyon eltérő, a megvalósíthatósága pedig munkakörönként és szervezetenként változik. A szerzők szerint az egységes, mindenki számára kötelező munkaszervezési megoldásokat erőltető beavatkozások elégedetlen munkavállalókhoz és alacsonyabb termelékenységhez vezethetnek.

Címlapkép forrása: Getty Images