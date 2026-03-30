Soha nem jött még haza olyan sok magyar, mint tavaly, de még mindig rengetegen mennek el

Rekordközeli kivándorlás mellett rekordot döntött a be- és visszavándorlás is tavaly: a magyarok nagy számban mennek külföldre, de egyre többen haza is térnek.

Mozgalmas év volt a tavalyi a KSH pénteken közzétett friss vándorlási adatai szerint.

Tavaly vándorolt ki a második legtöbb magyar az adatközlés kezdete óta, 39 650 fő.

Közben viszont a be- és visszavándorlók összege rekordot döntött, így összességében pozitív lett a vándorlási különbözet: 2150-nel több magyar költözött Magyarországra, mint amennyi elhagyta az országot.

Ahogy az ábrán is látszik, 2016 és 2022 közt egy egyre nagyobb mértékben pluszos vándorlási egyenleg volt jellemző, ami az utóbbi 3 évben nulla körül ingadozóvá vált,

2023-ban és 2024-ben enyhén negatív, most enyhén pozitív a különbözet.

Az okokkal kapcsolatban biztos magyarázat nincs, azonban a pozitív egyenleggel jellemezhető időszak feltűnően egybeesik a gazdasági bővülés és egyre fokozódó munkaerőhiány éveivel, aminek lehetett egyfajta visszahívó hatása. A 2023 óta látható nulla körüli egyenleg, kilengések, és az egyértelmű trend hiánya pedig akár az itthon és az Európai Unióban is uralkodó gazdasági bizonytalanság lenyomata lehet.

Azt persze most is ki kell emelni, hogy a nemzetközi migráció elég nehezen mérhető, ezért az ezzel kapcsolatos statisztikák sem biztos, hogy teljesen megbízhatóak. Az Európai Unión belüli vándorlást nagyon nehéz mérni, csak azok vannak a statisztikában, akik ténylegesen, vagy terveik szerint legalább 12 hónapra elhagyják az országot. Aki hivatalosan nem jelenti be külföldre költözését a magyar hatóságoknak (lakcím- és TAJ-nyilvántartás), az nem szerepel ebben a statisztikában. Emiatt habár a vándorlók száma így is rekordot döntött tavaly, a statisztika még mindig alulbecsülheti a tényleges mozgás kiterjedtségét.

Ausztria még mindig népszerű, a britek kevésbé

A kivándorlási célországokban nem sok változást láthatunk a KSH adatai szerint:

a legtöbb magyart vonzó ország zsinórban hetedik éve Ausztria, a második helyen stabilan Németország áll.

Eközben 2020 óta az "egyéb" kategória majdnem megduplázódott, vagyis az utóbbi években egyre diverzebbé válik, hogy a magyarok hol próbálnak szerencsét.

Az Egyesült Királyság esetében azonban feltűnő a változás: míg a 2014-es csúcson még lényegében ugyanannyi magyar választotta lakhelyül az országot, mint Ausztriát, azóta egy folyamatosan csökkenő trendet látunk, ami a Brexitet követően felgyorsult. Ezzel párhuzamosan a visszavándorló magyarok száma megugrott, különösen a 2016-os, unióból való kilépésről döntő népszavazás után, és továbbra is viszonylag magas szinten maradt.

A legfrissebb adatok alapján tehát úgy látszik, hogy a magyarok továbbra is nagy számban indulnak útnak, de közben sokan haza is térnek. A kirajzolódó kép leginkább egy körforgás, amiben azok az országok, ahova legtöbben indulnak szerencsét próbálni, egyben azok is, ahonnan a legtöbben költöznek vissza Magyarországra.

A következő időszak kulcskérdése az lehet, hogy lesz-e olyan változás a magyar gazdaságban, ami tovább növeli a visszavándorlást vagy csökkenti a kivándorlást. Egyelőre azonban nem tűnik úgy, hogy a 2017 és 2022 közötti jelentősen pozitív vándorlási különbözet újra belátható közelségbe kerülne.

