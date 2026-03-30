Soha nem látott összeomlást élt át a DeepSeek

A DeepSeek mesterséges intelligenciát használó chatbotja hétfőn szenvedte el eddigi leghosszabb leállását. A rendszer azóta nem tapasztalt ilyen mértékű kiesést, hogy zászlóshajó modelljei, az R1 és a V3 tavaly év elején robbanásszerűen népszerűvé váltak, írja a Reuters.

A DeepSeek mesterségesintelligenciára épülő chatbotja hétfőn élte át eddigi leghosszabb üzemszünetét.

A kínai startup állapotjelző oldala szerint a chatbot hét óra tizenhárom percig volt elérhetetlen. A hétfő hajnali órákban kezdődő kiesést helyi idő szerint délelőtt fél tizenegykor (magyar idő szerint kora reggel) minősítették megoldottnak. A vállalat nem közölte a leállás pontos okát. Az ilyen incidensek hátterében a szerverhibáktól kezdve egy frissítésből eredő szoftverhibáig bármi állhat.

A DeepSeek saját adatai szerint a fejlesztők által használt API-szolgáltatás korábban, 2025 januárjának végén is produkált több egymást követő, egynapos kiesést. Ez az időszak egybeesett a chatbot világméretű népszerűségi csúcsával. A webes felület azonban, amelyen a felhasználók közvetlenül tehetnek fel kérdéseket, a hétfői esetet megelőzően még soha nem volt két óránál hosszabb ideig elérhetetlen.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images