Szabályosan rákattant az ázsiai szuperhatalom egy veszélyesnek tartott technológiára

Az osztrák programozó, Peter Steinberger által fejlesztett, tavaly novemberben bemutatott OpenClaw nem egyszerű chatbot. Az AI-ügynök önállóan képes alkalmazásokat, böngészőket és okoseszközöket vezérelni a felhasználó helyett, mindezt egyszerű, természetes emberi nyelven megfogalmazott utasításokon segítségével. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója "a következő ChatGPT-nek" és "az emberiség történetének legnépszerűbb nyílt forráskódú projektjének" nevezte a szoftvert. A SecurityScorecard New York-i kiberbiztonsági cég elemzése szerint

az eszköz felhasználói aktivitása Kínában több mint kétszerese az amerikainak.

Kínában valóságos mozgalom épült az OpenClaw köré és egyes közösségi összejöveteleken ezres nagyságrendben vesznek részt az érdeklődők, hogy minél többet megtudjanak az Open Claw működéséről. Az e-kereskedelmi platformokon eközben 7 és 100 dollár közötti áron kínálnak telepítési és konfigurálási szolgáltatásokat. A kínai techóriások saját verziókat is piacra dobtak DuClaw, QClaw és ArkClaw néven. Egyes önkormányzatok – például a kelet-kínai Vuhszi városa – akár 5 millió jüannyi (mintegy 726 ezer dolláros) támogatást is adnak az OpenClaw-ra épülő projektekhez.

A lelkesedést ugyanakkor biztonsági aggályok árnyékolják be.

Két állami hátterű kiberbiztonsági ügynökség a múlt héten ismét figyelmeztetett arra, hogy az OpenClaw "súlyos biztonsági kockázatokat" hordoz magában.

Ezek közé tartozik a távoli hozzáférés és az adatszivárgás veszélye. Emiatt részletes biztonsági irányelveket tettek közzé magánszemélyek, vállalatok és felhőszolgáltatók számára egyaránt.

A munkaerőpiaci hatások szintén aggasztóak. Szun Licsao, a pennsylvaniai Lehigh Egyetem informatikai docense szerint az OpenClaw gyors elterjedése Kínában felgyorsítja a szellemi munkakörök kiváltását.

Bármilyen együttműködésen alapuló munka, amely szabványosított, ismétlődő feladatokat foglal magában – különösen a programírás –, százszázalékosan veszít az értékéből

– mondta Szun. A szakember hozzátette: "Az OpenClaw teljesen átírja a játékszabályokat – méghozzá nagyon veszélyes módon."

A kínai és az amerikai hozzáállás között markáns különbség rajzolódik ki. A KPMG 2025-ös felmérése szerint

a kínai válaszadók 93 százaléka használ már mesterséges intelligenciát a munkájában, és 69 százalékuk szerint az előnyök felülmúlják a kockázatokat.

Az amerikai válaszadók körében ezzel szemben többen aggódnak az AI miatt, mint ahányan optimisták, és csupán 35 százalékuk látja kedvezőnek a mérleget. Az amerikai techcégek óvatosabban kezelik a kiberbiztonsági kockázatokat, és inkább saját, zárt forráskódú AI-ügynökök létrehozását részesítik előnyben. A washingtoni Brookings Intézet kutatója, Kyle Chan szerint ugyanakkor az OpenClawhoz hasonló nyílt forráskódú technológiák lehetővé teszik, hogy a kínai fejlesztők a vártnál gyorsabban zárkózzanak fel amerikai riválisaikhoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images