Tizenhét milliárdos beruházást hajt végre egy chipsgyártó vállalat Magyarországon
MTI
A belga SUGO FOOD Kft. körülbelül 17,5 milliárd forint értékű bajai beruházásával tovább erősödik a hazai élelmiszeripar, amelynek teljesítménye már így is sorozatosan rekordokat dönt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint hétfőn a városban.
AgroFood 2026
A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker
Információ és jelentkezés

A tárcavezető a SUGO FOOD Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a belga tulajdonosi hátterű élelmiszeripari vállalat

17,5 milliárd forint értékben egyebek mellett új chips feldolgozó üzemet épít, amihez a kormány 4,8 milliárd forint támogatást ad.

A beruházással a cég harminc új munkahelyet hoz létre.

Kifejtette, hogy a fejlesztéssel tovább erősödik a hazai élelmiszeripar, mivel Európa második legnagyobb tortillachips-gyártójáról van szó, és az itt felhasznált alapanyagok 90 százalékát magyar gazdáktól szerzik be.

Majd tudatta, hogy a cég szoros együttműködést folytat a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel, ami lehetővé teszi, hogy rendkívüli eredmények szülessenek a burgonyatermesztés terén.

Ugye itt most a paprika és a brokkoli feldolgozási kapacitása is nő, s a vállalat nagy lépéseket tesz annak érdekében, hogy az egész globális hálózatában a paprika felvásárlását Magyarországról bonyolítsa. Tehát még egy olyan lehetőség a magyarországi gazdálkodóknak, a magyar mezőgazdaságnak, a magyar gazdálkodóknak, amely a termékeik iránti keresetet fogja növelni

- mutatott rá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a mezőgazdaság a magyar gazdaság lelkét képezi, és az ágazat jóformán egész Európában párját ritkító örökséggel rendelkezik, és nemzetközileg is versenyképes.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

PR cikk

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

