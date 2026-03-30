Újraindul a rendszeres repülőforgalom egy magyarországi reptéren

Tizennyolc évnyi szünet után újraindult a menetrend szerinti forgalom a Pécs-Pogányi Repülőtérről azzal, hogy megérkezett a SkyHub légitársaság első járata Münchenből - jelentette be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn Pécsen.

A miniszterhelyettes elmondása alapján regionális jelentőségű fejlesztésről van szó.

Modern gazdaság, modern tudomány és modern turizmus nem elképzelhető jó elérhetőség nélkül

- mondta el Magyar Levente.

Egy akkora város, egy olyan jelentős regionális központ, mint Pécs, messzemenve megérdemli, hogy legyen egy olyan repülőtere, amely összeköti a világ főbb pontjait a várossal

- tette hozzá.

Magyar Levente reményét fejezte ki, hogy mostantól kezdve fenntartható lesz a légikikötő működése, és minél többen felfedezhetik maguknak Pécset.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 30. 15 új célállomást jelentett be a Wizz Air

